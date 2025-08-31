Encantado com Arena A TARDE, Rael garante: "Volto com certeza"

Rael marcou presença na primeira edição do Festival A TARDE FM - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Segunda atração da noite, Rael marcou presença na primeira edição do Festival A TARDE FM, realizado neste fim de semana na Arena A TARDE FM, em Salvador, e destacou a importância do evento para a cena musical da cidade.

"Eu me sinto muito honrado, muito feliz de fazer parte desse lineup, eu sou fã de Edson Gomes, Maria Gadú. Ontem eu estive aqui como público no show do BaianaSystem, sou muito parceiro do Russo também. Então, eu cheguei ontem e tive a oportunidade de prestigiar a Margareth, já tinha cantado com ela no trio dela, antes da pandemia", começou.

O rapper elogiou a curadoria do Festival A TARDE FM e disse que a Arena A TARDE possui um diferencial em relação a outros espaços de eventos.

"Está de parabéns o festival, ter um espaço que eu acho que dialoga na indústria no sentido assim, tem espaço ou muito grande ou muito pequeno. Aqui faz o meio de campo e eu acho que acolhe muito bem. Isso é interessante. E eu acho que vira mais um pólo de cultura para fomentar as novas gerações e acolher que já está há tanto tempo aí como o Edson Gomes, por exemplo. E eu acho que nem caia todas essas pessoas num lugar só, sabe? É um motivo de celebração".

| Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Rael também expressou o desejo de voltar para o espaço de eventos do Grupo A TARDE e revelou que pretende vir à Salvador em breve para lançar o seu novo álbum, intitulado 'Onda', já disponível em todas as plataformas digitais.

"Volto com certeza. Eu vou voltar para fazer o lançamento do meu disco 'Onda'. Inclusive, ouçam na sua plataforma de preferência. Meu disco Onda tem Ivete Sangalo, Luedji Luna, Marina Sena, Mano Brown e outros", pediu.

