Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SUCESSO

Encantado com Arena A TARDE, Rael garante: "Volto com certeza"

Rapper celebra Salvador e revela planos de retorno com novo álbum

Bianca Carneiro e Edvaldo Sales

Por Bianca Carneiro e Edvaldo Sales

31/08/2025 - 19:46 h
Rael marcou presença na primeira edição do Festival A TARDE FM
Rael marcou presença na primeira edição do Festival A TARDE FM -

Segunda atração da noite, Rael marcou presença na primeira edição do Festival A TARDE FM, realizado neste fim de semana na Arena A TARDE FM, em Salvador, e destacou a importância do evento para a cena musical da cidade.

"Eu me sinto muito honrado, muito feliz de fazer parte desse lineup, eu sou fã de Edson Gomes, Maria Gadú. Ontem eu estive aqui como público no show do BaianaSystem, sou muito parceiro do Russo também. Então, eu cheguei ontem e tive a oportunidade de prestigiar a Margareth, já tinha cantado com ela no trio dela, antes da pandemia", começou.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O rapper elogiou a curadoria do Festival A TARDE FM e disse que a Arena A TARDE possui um diferencial em relação a outros espaços de eventos.

"Está de parabéns o festival, ter um espaço que eu acho que dialoga na indústria no sentido assim, tem espaço ou muito grande ou muito pequeno. Aqui faz o meio de campo e eu acho que acolhe muito bem. Isso é interessante. E eu acho que vira mais um pólo de cultura para fomentar as novas gerações e acolher que já está há tanto tempo aí como o Edson Gomes, por exemplo. E eu acho que nem caia todas essas pessoas num lugar só, sabe? É um motivo de celebração".

Leia Também:

Ao som de Raul Seixas, Marcos Clement agita público na Arena A TARDE
Referências do reggae exaltam Edson Gomes e pedem valorização para o artista
A trilha da salvação: como Edson Gomes ajudou segurança a escapar da criminalidade
Imagem ilustrativa da imagem Encantado com Arena A TARDE, Rael garante: "Volto com certeza"
| Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Rael também expressou o desejo de voltar para o espaço de eventos do Grupo A TARDE e revelou que pretende vir à Salvador em breve para lançar o seu novo álbum, intitulado 'Onda', já disponível em todas as plataformas digitais.

"Volto com certeza. Eu vou voltar para fazer o lançamento do meu disco 'Onda'. Inclusive, ouçam na sua plataforma de preferência. Meu disco Onda tem Ivete Sangalo, Luedji Luna, Marina Sena, Mano Brown e outros", pediu.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por A TARDE (@atardeoficial)

FESTIVAL A TARDE FM

Produção: Viramundo

Apoio: VITALMED

Apoio institucional: UNIFACS, Salvador Cidade da Música, UNESCO, Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, Prefeitura de Salvador

Patrocínio: Banco do Nordeste, TIM, Amstel, Neoenergia COELBA, Fazcultura, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura e Governo do Estado da Bahia

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Arena A TARDE FM festival a tarde fm Rael

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Rael marcou presença na primeira edição do Festival A TARDE FM
Play

Sandra Sá faz discurso emocionante na Arena A TARDE: “Não precisa batalhar"

Rael marcou presença na primeira edição do Festival A TARDE FM
Play

Marcelo Sangalo anuncia novo trabalho artístico e Ivete reage

Rael marcou presença na primeira edição do Festival A TARDE FM
Play

Perdeu o pé? Saiba como está 7Kssio após acidente grave

Rael marcou presença na primeira edição do Festival A TARDE FM
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

x