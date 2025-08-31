A trilha da salvação: como Edson Gomes ajudou segurança a escapar da criminalidade

O segurança é fã de Edson Gomes há anos - Foto: Jair Mendonça | Ag. A TARDE

Aos 50 anos, o segurança Evanildo Viana carrega consigo uma história de superação, dificuldades e experiência quase morte. Em conversa com o Portal A TARDE, ele revelou que após levar um tiro no braço, parou para refletir sobre a vida e Edson Gomes, atração que encerra a programação do Festival A TARDE FM, neste domingo, 31, teve papel fundamental na virada de chave.

“Nos anos 90, período em que eu vivia na criminalidade, ele foi fundamental na minha vida. Quando eu quase morri, após levar um tiro no braço, ele tinha acabado de lançar o álbum ’Campo de Batalha’ e foi ouvindo ele que eu dei a volta por cima. Hoje estou vivo graças a ele (Edson Gomes), relembra Evanildo.

Para o fã, as canções de Edson retratam a história da periferia. “E o que ele cantou ontem, está refletindo hoje. Edson Gomes é o cara!”, finaliza o segurança.

