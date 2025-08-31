Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUDANÇA DE VIDA

A trilha da salvação: como Edson Gomes ajudou segurança a escapar da criminalidade

Cantor de reggae é a última atração da noite no Festival A TARDE FM

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

31/08/2025 - 17:33 h | Atualizada em 31/08/2025 - 17:53
O segurança é fã de Edson Gomes há anos
O segurança é fã de Edson Gomes há anos -

Aos 50 anos, o segurança Evanildo Viana carrega consigo uma história de superação, dificuldades e experiência quase morte. Em conversa com o Portal A TARDE, ele revelou que após levar um tiro no braço, parou para refletir sobre a vida e Edson Gomes, atração que encerra a programação do Festival A TARDE FM, neste domingo, 31, teve papel fundamental na virada de chave.

“Nos anos 90, período em que eu vivia na criminalidade, ele foi fundamental na minha vida. Quando eu quase morri, após levar um tiro no braço, ele tinha acabado de lançar o álbum ’Campo de Batalha’ e foi ouvindo ele que eu dei a volta por cima. Hoje estou vivo graças a ele (Edson Gomes), relembra Evanildo.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Para o fã, as canções de Edson retratam a história da periferia. “E o que ele cantou ontem, está refletindo hoje. Edson Gomes é o cara!”, finaliza o segurança.

Leia Também:

Quem ouve gosta! Confira as playlists do Festival A TARDE FM
Humoristas exaltam Arena A TARDE: "Surpreendente"
Rael promete energia baiana em apresentação na Arena A TARDE: “Vai ser pra cima”

Ordem das atrações:

O Festival A TARDE FM na Arena A TARDE segue neste domingo, 31, com shows de Maria Gadú, Rael e Edson Gomes. Confira as atrações:

Marcos Clement

Maria Gadú

Rael

Edson Gomes

Festival A TARDE FM

  • Produção: Viramundo
  • Apoio: VITALMED
  • Apoio institucional: UNIFACS, Salvador Cidade da Música, UNESCO, Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, Prefeitura de Salvador
  • Patrocínio: Banco do Nordeste, TIM, Amstel, Neoenergia COELBA, Fazcultura, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura e Governo do Estado da Bahia

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

a tarde fm edson gomes festival a tarde fm

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O segurança é fã de Edson Gomes há anos
Play

Sandra Sá faz discurso emocionante na Arena A TARDE: “Não precisa batalhar"

O segurança é fã de Edson Gomes há anos
Play

Marcelo Sangalo anuncia novo trabalho artístico e Ivete reage

O segurança é fã de Edson Gomes há anos
Play

Perdeu o pé? Saiba como está 7Kssio após acidente grave

O segurança é fã de Edson Gomes há anos
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

x