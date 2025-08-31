MUDANÇA DE VIDA
A trilha da salvação: como Edson Gomes ajudou segurança a escapar da criminalidade
Cantor de reggae é a última atração da noite no Festival A TARDE FM
Por Jair Mendonça Jr
Aos 50 anos, o segurança Evanildo Viana carrega consigo uma história de superação, dificuldades e experiência quase morte. Em conversa com o Portal A TARDE, ele revelou que após levar um tiro no braço, parou para refletir sobre a vida e Edson Gomes, atração que encerra a programação do Festival A TARDE FM, neste domingo, 31, teve papel fundamental na virada de chave.
“Nos anos 90, período em que eu vivia na criminalidade, ele foi fundamental na minha vida. Quando eu quase morri, após levar um tiro no braço, ele tinha acabado de lançar o álbum ’Campo de Batalha’ e foi ouvindo ele que eu dei a volta por cima. Hoje estou vivo graças a ele (Edson Gomes), relembra Evanildo.
Para o fã, as canções de Edson retratam a história da periferia. “E o que ele cantou ontem, está refletindo hoje. Edson Gomes é o cara!”, finaliza o segurança.
Ordem das atrações:
O Festival A TARDE FM na Arena A TARDE segue neste domingo, 31, com shows de Maria Gadú, Rael e Edson Gomes. Confira as atrações:
Marcos Clement
Maria Gadú
Rael
Edson Gomes
Festival A TARDE FM
- Produção: Viramundo
- Apoio: VITALMED
- Apoio institucional: UNIFACS, Salvador Cidade da Música, UNESCO, Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, Prefeitura de Salvador
- Patrocínio: Banco do Nordeste, TIM, Amstel, Neoenergia COELBA, Fazcultura, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura e Governo do Estado da Bahia
