Quem ouve gosta! Confira as playlists do Festival A TARDE FM

A primeira noite do Festival A TARDE FM foi um sucesso. As apresentações de Tathi, Sandra Sá, Margareth Menezes e Baianasystem agitaram o público presente na Arena A TARDE, neste sábado, 30.

Pensando nisso, a equipe da rádio A TARDE FM preparou duas playlists especiais com os maiores sucessos dos artistas que estarão presentes nos dois dias do evento, disponíveis na plataforma de streaming Spotify.

Dentre as canções escolhidas estão “Olhos Coloridos”, “Lucro”, “Dandalunda”, “Faraó”, “Miçanga”, “Porque Te Amo”, “Malandrinha”, “Dona Cila”, “Envolvidão” e “Sulamericano”.

Ordem das atrações:

O Festival A TARDE FM segue neste domingo, 31, com shows de Maria Gadú, Rael e Edson Gomes. Confira as atrações:

Marcos Clement

Maria Gadú

Rael

Edson Gomes

Festival A TARDE FM