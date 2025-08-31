PLAYLIST ESPECIAL
Quem ouve gosta! Confira as playlists do Festival A TARDE FM
Listas contam com as músicas mais famosas dos artistas do evento
Por Franciely Gomes
A primeira noite do Festival A TARDE FM foi um sucesso. As apresentações de Tathi, Sandra Sá, Margareth Menezes e Baianasystem agitaram o público presente na Arena A TARDE, neste sábado, 30.
Pensando nisso, a equipe da rádio A TARDE FM preparou duas playlists especiais com os maiores sucessos dos artistas que estarão presentes nos dois dias do evento, disponíveis na plataforma de streaming Spotify.
Dentre as canções escolhidas estão “Olhos Coloridos”, “Lucro”, “Dandalunda”, “Faraó”, “Miçanga”, “Porque Te Amo”, “Malandrinha”, “Dona Cila”, “Envolvidão” e “Sulamericano”.
Confira:
Ordem das atrações:
O Festival A TARDE FM segue neste domingo, 31, com shows de Maria Gadú, Rael e Edson Gomes. Confira as atrações:
- Marcos Clement
- Maria Gadú
- Rael
- Edson Gomes
Festival A TARDE FM
- Produção: Viramundo
- Apoio: VITALMED
- Apoio institucional: UNIFACS, Salvador Cidade da Música, UNESCO, Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, Prefeitura de Salvador
- Patrocínio: Banco do Nordeste, TIM, Amstel, Neoenergia COELBA, Fazcultura, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura e Governo do Estado da Bahia
