PLAYLIST ESPECIAL

Quem ouve gosta! Confira as playlists do Festival A TARDE FM

Listas contam com as músicas mais famosas dos artistas do evento

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

31/08/2025 - 16:32 h
O evento está sendo um sucesso -

A primeira noite do Festival A TARDE FM foi um sucesso. As apresentações de Tathi, Sandra Sá, Margareth Menezes e Baianasystem agitaram o público presente na Arena A TARDE, neste sábado, 30.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por A TARDE FM 103.9 (@atardefm)

Pensando nisso, a equipe da rádio A TARDE FM preparou duas playlists especiais com os maiores sucessos dos artistas que estarão presentes nos dois dias do evento, disponíveis na plataforma de streaming Spotify.

Leia Também:

Humoristas exaltam Arena A TARDE: "Surpreendente"
Rael promete energia baiana em apresentação na Arena A TARDE: “Vai ser pra cima”
Sandra Sá explica mudança no nome: “Tiro e ponho a hora que quiser”

Dentre as canções escolhidas estão “Olhos Coloridos”, “Lucro”, “Dandalunda”, “Faraó”, “Miçanga”, “Porque Te Amo”, “Malandrinha”, “Dona Cila”, “Envolvidão” e “Sulamericano”.

Confira:

Ordem das atrações:

O Festival A TARDE FM segue neste domingo, 31, com shows de Maria Gadú, Rael e Edson Gomes. Confira as atrações:

  • Marcos Clement
  • Maria Gadú
  • Rael
  • Edson Gomes

Festival A TARDE FM

  • Produção: Viramundo
  • Apoio: VITALMED
  • Apoio institucional: UNIFACS, Salvador Cidade da Música, UNESCO, Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, Prefeitura de Salvador
  • Patrocínio: Banco do Nordeste, TIM, Amstel, Neoenergia COELBA, Fazcultura, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura e Governo do Estado da Bahia

