Sandra Sá explica mudança no nome: “Tiro e ponho a hora que quiser”

Sandra Sá abriu o jogo sobre a mudança recente em seu nome artístico. A cantora deu um fim a curiosidade do público, neste sábado, 30, e contou ao Portal A TARDE o que ocasionou a saída do “de” de seu nome artístico — antes ela era conhecida como Sandra de Sá.

“O pessoal não sabe p*rra nenhuma. Comecei como Sandra Sá, aí depois fiz a numerologia e passou para Sandra de Sá, e agora voltou para Sandra Sá. Mas eu falo para todo mundo que o ‘de’ é meu, eu tiro e ponho onde eu quiser, na hora que eu quiser”, disse ela.

A artista ainda explicou que seu nome completo possui o “de”. “O “de” é meu mesmo, tem no meu nome de batismo. Meu nome é Sandra Cristina Frederico de Sá, depois que eu casei, virei Sandra Cristina Malafaia, mas o “de” é meu mesmo”, concluiu.

Sandra Sá agitou o palco da Arena A TARDE neste sábado, 30, durante o Festival A TARDE FM. Segunda atração da noite, a cantora cantou seus grandes hits de sucessos no palco, como “Olhos Coloridos” e “Retratos e Canções”.

Em entrevista ao Portal A TARDE, ela falou sobre a sensação de cantar no novo espaço multicultural pela primeira vez. “Quem não viu, não viu. Quem viu, se deu bem, porque foi legal pra caramba. Muito legal. É um lugar legal, falei isso no show o tempo inteiro. É um espaço bacana, um lugar legal”, disse ela.

“Tem que ter mais [espaços como esse] sabe? Eu quero é que todo mundo emite, que todo mundo plagie [risos], pois isso é essencial”, completou ela, ressaltando que Salvador precisa de mais espaços como este.

