Cantora Thathi estreia a Arena A TARDE com pé direito: "Palco sagrado"

Artista falou sobre a alegria de estar na mesma grade que outros grandes nomes da música brasileira

Com um repertório diverso e sua guitarra inseparável, a cantora baiana Thathi se apresentou no Festival A TARDE FM, em Salvador, na noite deste sábado, 30. O evento aconteceu na Arena A TARDE, o novo espaço multiuso da capital baiana.

Thathi foi a primeira voz a ecoar pela arena e se emocionou por fazer parte desse momento. “Pra mim foi uma honra ser a primeira artista a pisar nesse palco sagrado do Festival da Tarde FM. É um momento muito lindo, assim, da minha carreira e vai ficar pra história”, declarou.

A artista falou sobre a alegria de estar na mesma grade que outros grandes nomes da música brasileira, ainda mais na Bahia, com um público caloroso e o sentimento de estar em casa.

“Celebrando os 42 anos da rádio com esse ‘showzaço’ que vai ter aqui hoje, com grandes atrações também, que ainda vão subir ao palco, Baiana System, tem Sandra Sá, Margareth Menezes. Super feliz de estar dividindo o palco com eles e com esse público lindo”, comemorou Thathi.

A cantora elogiou o espaço multiuso: “Achei incrível, um palco maravilhoso, estrutura de som e luz, espaço grande [...], achei maravilhoso. Vida longa ao Festival A TARDE FM”.

FESTIVAL A TARDE FM