MÚSICA BRASILEIRA
Sandra Sá faz discurso emocionante na Arena A TARDE: “Não precisa batalhar"
Sandra Sá agita o Festival A TARDE FM com sucessos da carreira e participação especial de Margareth Menezes
Por Bianca Carneiro
Um dos maiores nomes da black music, Sandra Sá levou toda a sua energia para o Festival A TARDE FM. A cantora, além de trazer grandes sucessos da sua carreira como “Joga Fora” e “Bye Bye Tristeza” fez um discurso potente, que emocionou o público.
Voz ativa contra o racismo e a perseguição política, Sandra falou sobre a questão enquanto cantava “Eu Quero É Botar Meu Bloco Na Rua”, canção de Sergio Sampaio, hino da classe artística durante a ditadura.
Leia Também:
“O Brasil é fod*! O brasileiro é foda! Então, vamo se amar meu povo, não precisa batalhar, nem morrer, nem apanhar, nem bater”.
Encontro emocionante
Outro momento marcante da apresentação foi o grande encontro entre Sandra e Margareth Menezes, outra atração do Festival A TARDE FM. As duas cantaram juntas o hit “Olhos Coloridos”.
A carioca exaltou a ministra baiana e a chamou de “guardiã da nossa cultura”.
Confira o registro:
FESTIVAL A TARDE FM
Produção: Viramundo
Apoio: VITALMED
Apoio institucional: UNIFACS, Salvador Cidade da Música, UNESCO, Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, Prefeitura de Salvador
Patrocínio: Banco do Nordeste, TIM, Amstel, Neoenergia COELBA, Fazcultura, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura e Governo do Estado da Bahia
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes