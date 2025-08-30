Sandra Sá faz discurso emocionante na Arena A TARDE: “Não precisa batalhar"

Sandra Sá emocionou o público do Festival A TARDE FM

Um dos maiores nomes da black music, Sandra Sá levou toda a sua energia para o Festival A TARDE FM. A cantora, além de trazer grandes sucessos da sua carreira como “Joga Fora” e “Bye Bye Tristeza” fez um discurso potente, que emocionou o público.

Voz ativa contra o racismo e a perseguição política, Sandra falou sobre a questão enquanto cantava “Eu Quero É Botar Meu Bloco Na Rua”, canção de Sergio Sampaio, hino da classe artística durante a ditadura.

“O Brasil é fod*! O brasileiro é foda! Então, vamo se amar meu povo, não precisa batalhar, nem morrer, nem apanhar, nem bater”.



Encontro emocionante

Outro momento marcante da apresentação foi o grande encontro entre Sandra e Margareth Menezes, outra atração do Festival A TARDE FM. As duas cantaram juntas o hit “Olhos Coloridos”.

A carioca exaltou a ministra baiana e a chamou de “guardiã da nossa cultura”.

Confira o registro:

