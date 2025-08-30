Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MÚSICA BRASILEIRA

Sandra Sá faz discurso emocionante na Arena A TARDE: “Não precisa batalhar"

Sandra Sá agita o Festival A TARDE FM com sucessos da carreira e participação especial de Margareth Menezes

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

30/08/2025 - 19:41 h | Atualizada em 30/08/2025 - 20:43
Sandra Sá emocionou o público do Festival A TARDE FM
Sandra Sá emocionou o público do Festival A TARDE FM

Um dos maiores nomes da black music, Sandra Sá levou toda a sua energia para o Festival A TARDE FM. A cantora, além de trazer grandes sucessos da sua carreira como “Joga Fora” e “Bye Bye Tristeza” fez um discurso potente, que emocionou o público.

Voz ativa contra o racismo e a perseguição política, Sandra falou sobre a questão enquanto cantava “Eu Quero É Botar Meu Bloco Na Rua”, canção de Sergio Sampaio, hino da classe artística durante a ditadura.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Presidente do Grupo A TARDE celebra abertura do Festival A TARDE FM: "Histórico"
Público PCD exalta acessibilidade no Festival A TARDE FM
Margareth Menezes exalta a Arena A TARDE: “Lugar de grandes encontros”

“O Brasil é fod*! O brasileiro é foda! Então, vamo se amar meu povo, não precisa batalhar, nem morrer, nem apanhar, nem bater”.

Encontro emocionante

Outro momento marcante da apresentação foi o grande encontro entre Sandra e Margareth Menezes, outra atração do Festival A TARDE FM. As duas cantaram juntas o hit “Olhos Coloridos”.

A carioca exaltou a ministra baiana e a chamou de “guardiã da nossa cultura”.

Confira o registro:

FESTIVAL A TARDE FM

Produção: Viramundo

Apoio: VITALMED

Apoio institucional: UNIFACS, Salvador Cidade da Música, UNESCO, Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, Prefeitura de Salvador

Patrocínio: Banco do Nordeste, TIM, Amstel, Neoenergia COELBA, Fazcultura, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura e Governo do Estado da Bahia

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

festival a tarde fm Sandra Sá

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Sandra Sá emocionou o público do Festival A TARDE FM
Play

Sandra Sá faz discurso emocionante na Arena A TARDE: “Não precisa batalhar"

Sandra Sá emocionou o público do Festival A TARDE FM
Play

Marcelo Sangalo anuncia novo trabalho artístico e Ivete reage

Sandra Sá emocionou o público do Festival A TARDE FM
Play

Perdeu o pé? Saiba como está 7Kssio após acidente grave

Sandra Sá emocionou o público do Festival A TARDE FM
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

x