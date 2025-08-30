MARCO
Presidente do Grupo A TARDE celebra abertura do Festival A TARDE FM: "Histórico"
Em noite histórica, Arena A TARDE estreia no Caminho das Árvores com shows e estrutura completa
Por Beatriz Santos e Jair Mendonça Jr.
O presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão, celebrou a abertura do Festival A TARDE FM neste sábado, 30, destacando a importância histórica do evento para os 113 anos da instituição.
“Hoje, dia importante para o grupo, 113 anos, a gente abre a sede do grupo, é algo histórico. Abrimos a sede para receber os baianos”, afirmou.
Localizada no Caminho das Árvores, a Arena A TARDE tem capacidade para cinco mil pessoas e marcou sua estreia com uma programação diversificada. No sábado, subiram ao palco BaianaSystem, Sandra Sá, Margareth Menezes e Thathi.
Já no domingo, a festa segue com Maria Gadú, Rael, Edson Gomes e Marcos Clement. O espaço, que promete se tornar referência em versatilidade e acessibilidade, consolida o festival como um marco cultural da cidade.
Leitão destacou ainda o caráter transformador do projeto. “Montamos a Arena A TARDE, que tem como objetivo fomentar novos talentos, cultura, música e arte, algo que está na essência e na criação do Grupo A TARDE. Abrir a sede para uma arena de eventos é a arte de se reinventar. Assim, o Grupo A TARDE, com 113 anos, se prepara para mais 100.”
FESTIVAL A TARDE FM
- Produção: Viramundo
- Apoio: VITALMED
- Apoio institucional: UNIFACS, Salvador Cidade da Música, UNESCO, Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, Prefeitura de Salvador
- Patrocínio: Banco do Nordeste, TIM, Amstel, Neoenergia COELBA, Fazcultura, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura e Governo do Estado da Bahia
