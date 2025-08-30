Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > A TARDE FM
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MARCO

Presidente do Grupo A TARDE celebra abertura do Festival A TARDE FM: "Histórico"

Em noite histórica, Arena A TARDE estreia no Caminho das Árvores com shows e estrutura completa

Beatriz Santos e Jair Mendonça Jr.

Por Beatriz Santos e Jair Mendonça Jr.

30/08/2025 - 19:27 h | Atualizada em 30/08/2025 - 20:07
O presidente do Grupo A TARDE (ao centro)
O presidente do Grupo A TARDE (ao centro) -

O presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão, celebrou a abertura do Festival A TARDE FM neste sábado, 30, destacando a importância histórica do evento para os 113 anos da instituição.

“Hoje, dia importante para o grupo, 113 anos, a gente abre a sede do grupo, é algo histórico. Abrimos a sede para receber os baianos”, afirmou.

Tudo sobre A TARDE FM em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Localizada no Caminho das Árvores, a Arena A TARDE tem capacidade para cinco mil pessoas e marcou sua estreia com uma programação diversificada. No sábado, subiram ao palco BaianaSystem, Sandra Sá, Margareth Menezes e Thathi.

Já no domingo, a festa segue com Maria Gadú, Rael, Edson Gomes e Marcos Clement. O espaço, que promete se tornar referência em versatilidade e acessibilidade, consolida o festival como um marco cultural da cidade.

Leia Também:

Margareth Menezes exalta a Arena A TARDE: “Lugar de grandes encontros”
Para todas as idades! Arena A TARDE recebe elogios do público
Festival A Tarde vai virar tradição em Salvador, diz Jefferson Beltrão

Leitão destacou ainda o caráter transformador do projeto. “Montamos a Arena A TARDE, que tem como objetivo fomentar novos talentos, cultura, música e arte, algo que está na essência e na criação do Grupo A TARDE. Abrir a sede para uma arena de eventos é a arte de se reinventar. Assim, o Grupo A TARDE, com 113 anos, se prepara para mais 100.”

FESTIVAL A TARDE FM

  • Produção: Viramundo
  • Apoio: VITALMED
  • Apoio institucional: UNIFACS, Salvador Cidade da Música, UNESCO, Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, Prefeitura de Salvador
  • Patrocínio: Banco do Nordeste, TIM, Amstel, Neoenergia COELBA, Fazcultura, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura e Governo do Estado da Bahia

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

festival a tarde fm música

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O presidente do Grupo A TARDE (ao centro)
Play

Sandra Sá faz discurso emocionante na Arena A TARDE: “Não precisa batalhar"

O presidente do Grupo A TARDE (ao centro)
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

O presidente do Grupo A TARDE (ao centro)
Play

Assista o 'Isso é Bahia' desta quarta

O presidente do Grupo A TARDE (ao centro)
Play

Assista o 'Isso é Bahia' desta terça

x