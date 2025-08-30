Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SUCESSO!

Para todas as idades! Arena A TARDE recebe elogios do público

A nova Arena tem conquistado o público de todas as idades

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

30/08/2025 - 18:44 h | Atualizada em 30/08/2025 - 19:41
O Festival A TARDE FM começou neste sábado (30)
O Festival A TARDE FM começou neste sábado (30) -

A inauguração da Arena A TARDE está sendo um sucesso. Presentes no primeiro dia do Festival A TARDE FM, o público teceu elogios ao novo espaço cultural multiuso, localizado no Caminho das Árvores.

Em entrevista a reportagem do Portal A TARDE, a aposentada Thelma Rodrigues contou que a estrutura do local. “Ficou muito bom. O maior ponto positivo é a logística, para ser sincero, está muito boa. Espaço bem amplo e bom atendimento”, disse.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Professora aposentada, Glória Aniela também elogiou o espaço a acessibilidade para idosos. “Eu gostei porque tem cadeira e mesinha para sentar, para as sessenta mais. O som está ótimo. Tudo ótimo”, afirmou.

Thelma e Glória juntas no evento
Thelma e Glória juntas no evento | Foto: Franciely Gomes | Ag. A TARDE

Segurança e atrações diversas

A comunicóloga Daniele Favero também conversou com a reportagem do portal e afirmou que a acessibilidade com transporte público foi fácil e o policiamento está reforçado, garantindo a segurança do público.

Leia Também:

Família chega cedo e abre fila no Festival A TARDE FM em Salvador
"Festival A TARDE FM será um marco para Salvador", diz diretor
Festival A TARDE FM: Confira a ordem das apresentações deste sábado

“Gostei do ambiente, que tem espaços de comida pra gente sentar, o palco tá bem legal, o som também tá excelente. A acessibilidade foi ótima, e senti segura também, pois a gente percebeu que tem policiamento. Além de segurança na passarela, já que a gente vem andando e utiliza o transporte público. Está bem legal e localizado, adorei”, disparou ela.

Já a advogada Gleize Silva elogiou a grade de atrações e a mistura de ritmos do Festival A TARDE FM. “Amei a questão de ser um espaço coberto, né? Até porque Salvador é imprevisível. Além das cadeiras e dos food trucks, eu amo comida, e as atrações, eu amei as atrações. Eu queria ir amanhã também, mas não posso”, contou.

“Achei as atrações muito boas, principalmente Sandra Sá, que nem sempre está aqui em Salvador. Então, foi bem pensado misturar com o Baianasystem também. Amei”, concluiu.

Daniele e Gleize curtindo o primeiro dia do Festival
Daniele e Gleize curtindo o primeiro dia do Festival | Foto: Franciely Gomes | Ag. A TARDE

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

arena a tarde evento festival a tarde fm

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O Festival A TARDE FM começou neste sábado (30)
Play

Sandra Sá faz discurso emocionante na Arena A TARDE: “Não precisa batalhar"

O Festival A TARDE FM começou neste sábado (30)
Play

Marcelo Sangalo anuncia novo trabalho artístico e Ivete reage

O Festival A TARDE FM começou neste sábado (30)
Play

Perdeu o pé? Saiba como está 7Kssio após acidente grave

O Festival A TARDE FM começou neste sábado (30)
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

x