Para todas as idades! Arena A TARDE recebe elogios do público

O Festival A TARDE FM começou neste sábado (30) - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

A inauguração da Arena A TARDE está sendo um sucesso. Presentes no primeiro dia do Festival A TARDE FM, o público teceu elogios ao novo espaço cultural multiuso, localizado no Caminho das Árvores.

Em entrevista a reportagem do Portal A TARDE, a aposentada Thelma Rodrigues contou que a estrutura do local. “Ficou muito bom. O maior ponto positivo é a logística, para ser sincero, está muito boa. Espaço bem amplo e bom atendimento”, disse.

Professora aposentada, Glória Aniela também elogiou o espaço a acessibilidade para idosos. “Eu gostei porque tem cadeira e mesinha para sentar, para as sessenta mais. O som está ótimo. Tudo ótimo”, afirmou.

Thelma e Glória juntas no evento | Foto: Franciely Gomes | Ag. A TARDE

Segurança e atrações diversas

A comunicóloga Daniele Favero também conversou com a reportagem do portal e afirmou que a acessibilidade com transporte público foi fácil e o policiamento está reforçado, garantindo a segurança do público.

“Gostei do ambiente, que tem espaços de comida pra gente sentar, o palco tá bem legal, o som também tá excelente. A acessibilidade foi ótima, e senti segura também, pois a gente percebeu que tem policiamento. Além de segurança na passarela, já que a gente vem andando e utiliza o transporte público. Está bem legal e localizado, adorei”, disparou ela.

Já a advogada Gleize Silva elogiou a grade de atrações e a mistura de ritmos do Festival A TARDE FM. “Amei a questão de ser um espaço coberto, né? Até porque Salvador é imprevisível. Além das cadeiras e dos food trucks, eu amo comida, e as atrações, eu amei as atrações. Eu queria ir amanhã também, mas não posso”, contou.

“Achei as atrações muito boas, principalmente Sandra Sá, que nem sempre está aqui em Salvador. Então, foi bem pensado misturar com o Baianasystem também. Amei”, concluiu.