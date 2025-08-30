"Festival A TARDE FM será um marco para Salvador", diz diretor

Eduardo Dute, diretor da A TARDE FM - Foto: A TARDE

Entrevista com Eduardo Dute, diretor da A TARDE FM:

Qual a expectativa para a estreia da ARENA A TARDE com o Festival A TARDE FM?

A expectativa é altíssima! Estamos diante de um marco histórico para o Grupo A TARDE e para a cena cultural de Salvador. Queremos celebrar a inauguração da Arena em grande estilo, oferecendo ao público um evento que traduz a identidade musical da rádio e a grandiosidade do novo espaço.

Como nasceu a ideia de criar o Festival A TARDE FM?

A inspiração veio da vontade de unir a celebração dos 42 anos da rádio com a inauguração da Arena. Queríamos proporcionar uma experiência musical que fosse além do dial, criando memórias ao vivo, em um espaço que se tornará referência cultural. É uma forma de fortalecer nossa conexão com o público e celebrar a música como elo de comunidade.

O que o público pode esperar da estrutura do festival?

Planejamos cada detalhe para garantir conforto e qualidade. Teremos uma tenda coberta de 2 mil m², palco com produção impecável, praça de alimentação variada, bares, banheiros bem distribuídos e toda a infraestrutura de acessibilidade e segurança. A Arena foi pensada para ser um espaço moderno, acolhedor e vibrante.

O festival será um evento único ou há planos para outras edições?

Nosso desejo é transformar o Festival A TARDE FM em um evento anual, inserido no calendário oficial da cidade. A estreia é apenas o primeiro passo de uma caminhada que pretende valorizar a música, os artistas e a cultura, consolidando a Arena como um polo de referência para grandes espetáculos em Salvador.

Qual a mensagem que deixa para o público de Salvador?

Preparem-se para viver momentos inesquecíveis! A ARENA A TARDE nasceu para ser o novo palco da alegria e da cultura na cidade. O Festival A TARDE FM é o convite para que todos façam parte dessa história, curtindo grandes shows em um espaço inovador, confortável e com a qualidade que o público já conhece da nossa rádio.

Elcimar Badu lança coleção Alma, resgatando o valor do trabalho artesanal

Com quase 40 anos de carreira, Elcimar Badu lança a coleção Alma, inspirada em sua trajetória e no valor do trabalho artesanal. Em parceria com o Instituto Feminino da Bahia, o estilista celebra a moda como memória, arte e expressão. Os vestidos, como “Laurinda” e “Augustinha”, homenageiam figuras marcantes de sua infância no sertão baiano. A coleção também marca o retorno do Instituto como espaço para eventos, após sua revitalização. Alma propõe que cada noiva conte sua história por meio do vestido, unindo afeto, elegância e identidade. Com produção assinada por nomes como André Assis, DW Filmes e Gerson Lima, as peças estão disponíveis na Maison Elcimar Badu, no Itaigara.

Elcimar Badu lança nova coleção inspirada em sua trajetória | Foto: André Assis

Medalha

O empresário Eduardo Meirelles Valente, fundador do Grupo Civil, recebeu Medalha do Mérito Industrial Luiz Tarquínio, maior honraria concedida pela Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB). A cerimônia aconteceu durante a INDEX – Feira da Indústria da Bahia 2025, no Centro de Convenções Salvador. ”Agradeço à FIEB por esse reconhecimento e por valorizar a contribuição de quem trabalha pelo desenvolvimento do nosso estado”, destacou Eduardo Valente.

Eduardo Valente recebe Medalha do Mérito Industrial da FIEB | Foto: Divulgação

Convite

O Professor e Advogado Vivaldo Amaral foi convidado pela Faculdade Olga Mettig, para, juntamente com outros docentes, ministrar aulas sobre Leis Penais na Pós-Graduação daquela instituição de ensino. O curso visa capacitar os advogados na seara do Direito Penal, proporcionando discussões de soluções convergentes para a prevenção e repressão da macrocriminalidade. “Os novos colegas terão a oportunidade de debater temas sensíveis, que são objetos das Ciências Penais, especialmente Teorias do Delito, Princípios Constitucionais e outros; enfim, uma grande chance de se qualificar para o mercado de trabalho.”

Vivaldo Amaral ministrará aulas sobre Leis Penais na Pós-Graduação da Faculdade Olga Mettig | Foto: Divulgação

Internacional

O engenheiro baiano Cleber Campos, sócio da Intrix Engenharia, marcou presença na 40ª edição do Conaendi, um dos maiores encontros da América Latina em Ensaios Não Destrutivos e Inspeção. Com mais de 20 anos de experiência na indústria, Cleber participou do evento que trouxe debates sobre temas como inovação tecnológica, inteligência artificial, integridade estrutural e robótica. O Conaendi reuniu especialistas nacionais e internacionais em torno do tema central "Conhecimento, Tecnologia e Inovação Moldando o Futuro da Inspeção".

Engenheiro Cleber Campos representa a Bahia no Conaendi | Foto: Divulgação

Memórias

Neste mês, o Clube Bahiano de Tênis comemora seus 109 anos de existência, mais de um século formando atletas, fortalecendo amizades e cultivando memórias que atravessam gerações. Com sua tradição vibrante em diversas modalidades, carnavais lendários, e histórias que misturam suor, riso e alegrias, o CBT segue vivo no coração de quem passou por lá e de quem ainda faz parte dessa grande família. Em discurso comovente, Luciana Bastianelli lembrou que o CBT foi mais que um clube: foi formação de vida e de vínculos. Na mesma noite, Marcelo Rangel assumiu a presidência, trazendo na bagagem a vivência de quem cresceu ali. Um legado que segue pulsando no coração de todos que o vivem. Parabéns, CBT.

Arquitetura

A premiação da CASACOR Bahia 2025, que celebra os ambientes mais expressivos da mostra, foi prorrogada para o dia 1º de setembro. Esta edição conta com duas novas premiações: Arquiteto Revelação e Melhor Utilização da Cor. A premiação reconhecerá os vencedores em 13 categorias, que receberão um troféu exclusivo, criado pela designer Carol Gay.

Comemoração

A Fundação Garcia D’Ávila celebra 44 anos de atuação com uma programação especial hoje, às 10h, no Castelo Garcia D’Ávila, em Praia do Forte. A Fundação é responsável pela preservação e manutenção da Casa da Torre, também conhecida como Castelo Garcia D’Ávila, monumento histórico tombado pelo Iphan e considerado um dos marcos do início da colonização e povoamento do Brasil. O local, de forte simbolismo para a memória nacional, será o palco do encontro.

