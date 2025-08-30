Menu
HOME > A TARDE FM
PRIMEIRO DIA

Família chega cedo e abre fila no Festival A TARDE FM em Salvador

Primeiro dia do Festival A TARDE FM acontece neste sábado, 30

Vinicius Viana

Por Vinicius Viana

30/08/2025 - 16:41 h
Família no Festival A TARDE FM
Antes mesmo da abertura dos portões do primeiro dia do Festival A TARDE FM, neste sábado, 30, em Salvador, baianos e turistas já aguardavam ansiosos na entrada do evento para conhecer o mais novo espaço da cidade: AArena A TARDE, localizado na sede do Grupo, no Caminho das Árvores.

Entre os primeiros a chegar estava Dona Christiane Neves, de 57 anos, que fez questão de se posicionar logo na grade da entrada. Ela chegou uma hora e meia antes da abertura dos portões, marcada para às 16h.

“Gosto de chegar cedo para ficar na frente, na verdade. Eu gosto de ter esse contato com o artista, de viver essa experiência de perto. É a primeira vez que vou ver Sandra Sá, porque assisto, na verdade, quase todos os artistas da MPB. Então, Sandra Sá estava na minha lista, eu ainda não tinha visto”, contou ao Grupo A Tarde, pontuando que a artista é símbolo de representatividade negra.

Leia Também:

"Festival A TARDE FM será um marco para Salvador", diz diretor
Festival A TARDE FM: Confira a ordem das apresentações deste sábado
10 músicas de Maria Gadú para ouvir antes do Festival A TARDE FM

O belga Felipe Moreno, de 58 anos, também marcou presença logo cedo e falou sobre a importância de um espaço como a Arena A TARDE para a capital baiana.

“Muito positivo, porque a Castro Alves, que é a Concha Acústica, está muito desconfortável. Eu estou feliz que agora tem um novo espaço. E esse festival tem quatro artistas interessantes, porque você curte uma tarde inteira e vê vários artistas ao mesmo tempo”, afirmou, pontuando ainda sua expectativa para ver a banda BaianaSystem e a cantora Margareth Menezes.

O adolescente Arthur Leal, de 17 anos, foi outro que aguardava ansiosamente a abertura dos portões para acompanhar Sandra Sá. “Vim assistir pela primeira vez Sandra de Sá. A expectativa é de um show interessante, que a gente possa aproveitar, ver uma música popular brasileira que, no caso, é muito mais do que popular. É uma música representativa, com potência nas letras e muita representatividade”, completou.

Atrações do Festival A TARDE FM

Entre as atrações confirmadas estão Margareth Menezes, Sandra Sá, BaianaSystem, Maria Gadú, Edson Gomes, Rael, entre outros artistas que prometem embalar dois dias de celebração à diversidade e à cultura.

30 de agosto (sábado):

  • Margareth Menezes
  • BaianaSystem
  • Sandra Sá
  • Thathi

31 de agosto (domingo):

  • Edson Gomes
  • Maria Gadú
  • Rael
  • Marcos Clement

Créditos do FESTIVAL A TARDE FM

Produção Viramundo

Apoio: VITALMED

Apoio institucional: UNIFACS, Salvador Cidade da Música, UNESCO, Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, Prefeitura de Salvador

Patrocínio: Banco do Nordeste, TIM, Amstel, Neoenergia COELBA, Fazcultura, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura e Governo do Estado da Bahia

