Margareth Menezes exalta a Arena A TARDE: “Lugar de grandes encontros”

Margareth Menezes no Festival A TARDE FM - Foto: Edvaldo Sales | Ag. A TARDE

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, se apresenta neste sábado, 30, noFestival A TARDE FM, que acontece na Arena A TARDE, novo espaço multiuso de Salvador projetado para surpreender a cidade. Localizada na sede do Grupo, no Caminho das Árvores, a Arena estreia como um novo ponto de encontro para música, cultura, arte e lazer, integrando tradição e inovação.

“Quando um espaço cultural chega é sempre bom. Primeiro por estar aqui em Salvador, minha cidade, no meu estado. Equipamentos culturais são sempre bem-vindos, porque é um espaço onde você vai exercer encontros de pessoas, festivais, tem música rodando e economia criativa. Isso é trabalho e é renda. A Bahia precisa cada vez mais ter espaços que dão acesso a esse povo que gosta tanto de música e de arte”, disse Margareth ao Grupo A TARDE.

A Arena Tarde e A Tarde, parabéns. Eu desejo sucesso, que seja um lugar de grandes encontros e que marque a memória e o sentimento do povo soteropolitano que ama música. Margareth Menezes - ministra da Cultura e cantora

Atrações do Festival A TARDE FM

Entre as atrações confirmadas estão Margareth Menezes, Sandra Sá, BaianaSystem, Maria Gadú, Edson Gomes, Rael, entre outros artistas que prometem embalar dois dias de celebração à diversidade e à cultura.

30 de agosto (sábado):

Margareth Menezes

BaianaSystem

Sandra Sá

Thathi

31 de agosto (domingo):

Edson Gomes

Maria Gadú

Rael

Marcos Clement

