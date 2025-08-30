Menu
HOME > MÚSICA
ESPAÇO MULTIUSO

Margareth Menezes exalta a Arena A TARDE: “Lugar de grandes encontros”

Margareth se apresenta neste sábado, 30, no Festival A TARDE FM

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

30/08/2025 - 18:52 h
Margareth Menezes no Festival A TARDE FM
Margareth Menezes no Festival A TARDE FM -

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, se apresenta neste sábado, 30, noFestival A TARDE FM, que acontece na Arena A TARDE, novo espaço multiuso de Salvador projetado para surpreender a cidade. Localizada na sede do Grupo, no Caminho das Árvores, a Arena estreia como um novo ponto de encontro para música, cultura, arte e lazer, integrando tradição e inovação.

“Quando um espaço cultural chega é sempre bom. Primeiro por estar aqui em Salvador, minha cidade, no meu estado. Equipamentos culturais são sempre bem-vindos, porque é um espaço onde você vai exercer encontros de pessoas, festivais, tem música rodando e economia criativa. Isso é trabalho e é renda. A Bahia precisa cada vez mais ter espaços que dão acesso a esse povo que gosta tanto de música e de arte”, disse Margareth ao Grupo A TARDE.

A Arena Tarde e A Tarde, parabéns. Eu desejo sucesso, que seja um lugar de grandes encontros e que marque a memória e o sentimento do povo soteropolitano que ama música.
Margareth Menezes - ministra da Cultura e cantora

Leia Também:

Família chega cedo e abre fila no Festival A TARDE FM em Salvador
"Festival A TARDE FM será um marco para Salvador", diz diretor
Festival A TARDE FM: Confira a ordem das apresentações deste sábado

Atrações do Festival A TARDE FM

Entre as atrações confirmadas estão Margareth Menezes, Sandra Sá, BaianaSystem, Maria Gadú, Edson Gomes, Rael, entre outros artistas que prometem embalar dois dias de celebração à diversidade e à cultura.

30 de agosto (sábado):

  • Margareth Menezes
  • BaianaSystem
  • Sandra Sá
  • Thathi

31 de agosto (domingo):

  • Edson Gomes
  • Maria Gadú
  • Rael
  • Marcos Clement

FESTIVAL A TARDE FM

Produção Viramundo

Apoio: VITALMED

Apoio institucional: UNIFACS, Salvador Cidade da Música, UNESCO, Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, Prefeitura de Salvador

Patrocínio: Banco do Nordeste, TIM, Amstel, Neoenergia COELBA, Fazcultura, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura e Governo do Estado da Bahia

