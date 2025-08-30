ESPAÇO MULTIUSO
Margareth Menezes exalta a Arena A TARDE: “Lugar de grandes encontros”
Margareth se apresenta neste sábado, 30, no Festival A TARDE FM
Por Edvaldo Sales
A ministra da Cultura, Margareth Menezes, se apresenta neste sábado, 30, noFestival A TARDE FM, que acontece na Arena A TARDE, novo espaço multiuso de Salvador projetado para surpreender a cidade. Localizada na sede do Grupo, no Caminho das Árvores, a Arena estreia como um novo ponto de encontro para música, cultura, arte e lazer, integrando tradição e inovação.
“Quando um espaço cultural chega é sempre bom. Primeiro por estar aqui em Salvador, minha cidade, no meu estado. Equipamentos culturais são sempre bem-vindos, porque é um espaço onde você vai exercer encontros de pessoas, festivais, tem música rodando e economia criativa. Isso é trabalho e é renda. A Bahia precisa cada vez mais ter espaços que dão acesso a esse povo que gosta tanto de música e de arte”, disse Margareth ao Grupo A TARDE.
A Arena Tarde e A Tarde, parabéns. Eu desejo sucesso, que seja um lugar de grandes encontros e que marque a memória e o sentimento do povo soteropolitano que ama música.
Atrações do Festival A TARDE FM
Entre as atrações confirmadas estão Margareth Menezes, Sandra Sá, BaianaSystem, Maria Gadú, Edson Gomes, Rael, entre outros artistas que prometem embalar dois dias de celebração à diversidade e à cultura.
30 de agosto (sábado):
- Margareth Menezes
- BaianaSystem
- Sandra Sá
- Thathi
31 de agosto (domingo):
- Edson Gomes
- Maria Gadú
- Rael
- Marcos Clement
FESTIVAL A TARDE FM
Produção Viramundo
Apoio: VITALMED
Apoio institucional: UNIFACS, Salvador Cidade da Música, UNESCO, Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, Prefeitura de Salvador
Patrocínio: Banco do Nordeste, TIM, Amstel, Neoenergia COELBA, Fazcultura, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura e Governo do Estado da Bahia
