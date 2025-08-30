A TARDE FM
Festival A Tarde vai virar tradição em Salvador, diz Jefferson Beltrão
Apresentador destaca a relevância do festival e da nova arena para a cena cultural de Salvador
Por Vinicius Viana | Massa!
O apresentador e radialista Jefferson Beltrão marcou presença no primeiro dia do Festival A Tarde FM, que ocorre neste sábado, 30, na Arena A Tarde, em Salvador. Em entrevista ao Grupo A Tarde, ele comentou sobre a importância do espaço para a cena cultural da cidade.
"Coração pulsando no ritmo do Festival A Tarde FM. Este é um marco na nossa história, 42 anos do A Tarde FM, e o início de um novo ciclo: a inauguração desse espaço, de eventos culturais e eventos em geral", afirmou.
Leia Também:
Jefferson Beltrão também projetou o futuro do evento, apostando que ele se tornará uma tradição anual em Salvador.
"Eu estou muito feliz, preparamos um evento no capricho com nomes consagrados da música brasileira. Eu tenho certeza de que o público vai se deliciar e fazer deste festival um evento regular na grade cultural de Salvador”, completo.
FESTIVAL A TARDE FM
Produção Viramundo
Apoio: VITALMED
Apoio institucional: UNIFACS, Salvador Cidade da Música, UNESCO, Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, Prefeitura de Salvador
Patrocínio: Banco do Nordeste, TIM, Amstel, Neoenergia COELBA, Fazcultura, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura e Governo do Estado da Bahia
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes