Festival A Tarde vai virar tradição em Salvador, diz Jefferson Beltrão

Jefferson Beltrão - Foto: Reprodução

O apresentador e radialista Jefferson Beltrão marcou presença no primeiro dia do Festival A Tarde FM, que ocorre neste sábado, 30, na Arena A Tarde, em Salvador. Em entrevista ao Grupo A Tarde, ele comentou sobre a importância do espaço para a cena cultural da cidade.

"Coração pulsando no ritmo do Festival A Tarde FM. Este é um marco na nossa história, 42 anos do A Tarde FM, e o início de um novo ciclo: a inauguração desse espaço, de eventos culturais e eventos em geral", afirmou.

Jefferson Beltrão também projetou o futuro do evento, apostando que ele se tornará uma tradição anual em Salvador.

"Eu estou muito feliz, preparamos um evento no capricho com nomes consagrados da música brasileira. Eu tenho certeza de que o público vai se deliciar e fazer deste festival um evento regular na grade cultural de Salvador”, completo.

