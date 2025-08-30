Menu
HOME > A TARDE FM
A TARDE FM

Festival A Tarde vai virar tradição em Salvador, diz Jefferson Beltrão

Apresentador destaca a relevância do festival e da nova arena para a cena cultural de Salvador

Vinicius Viana | Massa!

Por Vinicius Viana | Massa!

30/08/2025 - 18:40 h
Jefferson Beltrão
Jefferson Beltrão -

O apresentador e radialista Jefferson Beltrão marcou presença no primeiro dia do Festival A Tarde FM, que ocorre neste sábado, 30, na Arena A Tarde, em Salvador. Em entrevista ao Grupo A Tarde, ele comentou sobre a importância do espaço para a cena cultural da cidade.

"Coração pulsando no ritmo do Festival A Tarde FM. Este é um marco na nossa história, 42 anos do A Tarde FM, e o início de um novo ciclo: a inauguração desse espaço, de eventos culturais e eventos em geral", afirmou.

Jefferson Beltrão também projetou o futuro do evento, apostando que ele se tornará uma tradição anual em Salvador.

"Eu estou muito feliz, preparamos um evento no capricho com nomes consagrados da música brasileira. Eu tenho certeza de que o público vai se deliciar e fazer deste festival um evento regular na grade cultural de Salvador”, completo.

FESTIVAL A TARDE FM

Produção Viramundo

Apoio: VITALMED

Apoio institucional: UNIFACS, Salvador Cidade da Música, UNESCO, Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, Prefeitura de Salvador

Patrocínio: Banco do Nordeste, TIM, Amstel, Neoenergia COELBA, Fazcultura, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura e Governo do Estado da Bahia

