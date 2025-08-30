Arena A TARDE estreia com aprovação de comerciantes: “Espaço moderno e necessário”

A vendedora Valdirene Santos - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A carência de espaços de grande porte para eventos culturais e de entretenimento em Salvador acaba de ganhar uma resposta à altura. O Grupo A TARDE inaugurou, neste sábado, 30, a Arena A TARDE, um equipamento moderno, versátil e acessível, localizado na sede do jornal, no Caminho das Árvores. O novo espaço estreia neste fim de semana com o Festival A TARDE FM, que reúne nomes consagrados da música brasileira e artistas da cena baiana.

Para comerciantes e produtores culturais, a iniciativa representa um marco para a economia criativa e para o turismo na capital baiana. Para o radialista Sandro Dias, a iniciativa é excelente.

“A gente que transita aqui nessas imediações, eu vi postos de gasolina muito mais cheios, ambulantes ali fazendo a sua renda, vi também um restaurante que normalmente fica fechado aqui, mas já está aberto, então, eu acho que vai fomentar muito a economia dessa região aqui. Uma excelente iniciativa aí do Grupo A TARDE fazer essa Arena aqui, que por sinal está belíssima, linda”, diz.

Valdirene Santos vende churrasquinho na região. Ela diz faturar em um dia cerca de R$ 2.500. Ela apostou no Festival para aumentar a renda. “Primeira vez que venho no fim de semana. Estou esperando a expectativa”. Quem também decidiu aproveitar o evento do Grupo A TARDE para lucrar foi Sérgio Ferreira. Ele, que trabalha com acessórios multiuso, conta que não costumava vender sua mercadoria no final de semana por falta de público. “Soube que o movimento iria melhorar. Pessoas iam aparecer e a possibilidade de começar a melhorar seria maior”, afirma.

“É porque é uma novidade, né? O ambiente mudou até a cara. Porque o final de semana aqui geralmente não tem esse fluxo de pessoas. Hoje já está com uma característica favorável”, completa.

Projeções

O comerciante Alexandre Oliveira, que atua há 19 anos no bairro, acredita que o novo espaço pode dobrar seu faturamento. Ele, que vende cerveja, água mineral, doces e chicletes, estima lucro diário de R$ 500 a R$ 600 nos dias mais movimentados, mas projeta ganhos ainda maiores durante os eventos.

“Hoje eu vim pra conferir o evento e o movimento. A expectativa é de bastante gente, até turista. Se der certo, minha renda pode aumentar em mais de 20%”, comemora.

O otimismo também é compartilhado pelo setor de estacionamentos. Gustavo Ávila, gerente do Central Parque, explica que, até então, o espaço não funcionava nos finais de semana. Com a movimentação da inauguração, o cenário pode mudar.

“Hoje é um termômetro. Decidimos abrir para avaliar a demanda. Ainda nem abrimos todos os portões e já temos vários carros chegando. A expectativa é alta”, destaca.

Já a administradora Ionia Zepedo, responsável pelo Resort de Passagem, vê no novo equipamento cultural uma oportunidade de crescimento. Pela primeira vez, seu estabelecimento abriu as portas em um final de semana para atender ao público do festival.

“Estamos na expectativa de superlotação. Temos espetinho, pastel frito na hora, carne de sol com fritas ou com farofa e salada, além de cervejas como Heineken e Amstel. Queremos que o público encontre um espaço de qualidade antes e depois do evento”, afirma.

Confira a programação completa do Festival A TARDE FM

30 de agosto (sábado): Margareth Menezes, BaianaSystem, Sandra Sá e Thathi

31 de agosto (domingo): Edson Gomes, Maria Gadú, Rael e Marcos Clement

Festival A TARDE FM

Produção Viramundo

Apoio: VITALMED

Apoio institucional: UNIFACS, Salvador Cidade da Música, UNESCO, Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, Prefeitura de Salvador

Patrocínio: Banco do Nordeste, TIM, Amstel, Neoenergia COELBA, Fazcultura, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura e Governo do Estado da Bahia