Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ARENA A TARDE

Público PCD exalta acessibilidade no Festival A TARDE FM

Arena foi inaugurada em grande estilo neste sábado, 30

Dara Medeiros

Por Dara Medeiros

30/08/2025 - 19:24 h

A comunidade de Pessoas com Deficiência (PCDs) encontrou mais um espaço para curtir em Salvador com segurança e liberdade: a Arena A TARDE. Inaugurado em grande estilo, neste sábado, 30, com o Festival A TARDE FM, o espaço multiuso já conquistou a galera e recebeu elogios pela acessibilidade.

Katia Sales, de 58 anos, tem baixa visão e foi ao evento acompanhada pelo Coletivo Saídas Culturais Acessíveis. Natural de Feira de Santana, ela viajou à Salvador para aproveitar o festival com os amigos do grupo e se surpreendeu positivamente com a estrutura do local.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Margareth Menezes exalta a Arena A TARDE: “Lugar de grandes encontros”
Para todas as idades! Arena A TARDE recebe elogios do público
Festival A Tarde vai virar tradição em Salvador, diz Jefferson Beltrão

"A Arena é muito fácil de chegar, o ambiente é super bom, acolhedor, e o espaço é coberto, a estrutura é excelente! Tem bares, tem banheiros, as pessoas são solícitas com a gente, o palco ficou bem visível e bem perto da gente", pontuou.

Katia Sales
Katia Sales | Foto: Dara Medeiros

A feirense ainda comemorou o fato de estar participando de um espetáculo cultural deste porte: "A gente fica muito feliz, porque nós, pessoas com deficiência, também somos consumidoras de arte e lazer na cidade ou em qualquer lugar. E eu fico muito feliz de estar aqui".

Quem também se divertiu no Festival A TARDE FM foi a professora Cristina de Araújo Ramos Reis, de 47 anos. Assim como a colega, ela tem baixa visão e veio com o projeto inclusivo. “Através desse grupo a gente consegue ter a audiodescrição e a participação nos eventos, na cultura, na arte. E é isso aí, eu estou muito feliz de estar aqui na inauguração da Arena A TARDE”, declarou ela.

Cristina de Araújo
Cristina de Araújo | Foto: Dara Medeiros

David Monteiro é um dos membros da coordenação do Saídas Culturais Acessíveis e montou um grupo para ir ao festival. Ele celebrou o crescimento da iniciativa: "Hoje, no grupo do WhatsApp, temos 264 pessoas mais ou menos e no Instagram, temos quase 1.700 pessoas nos seguindo".

Festival A TARDE FM

  • Produção: Viramundo
  • Apoio: VITALMED
  • Apoio institucional: UNIFACS, Salvador Cidade da Música, UNESCO, Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, Prefeitura de Salvador
  • Patrocínio: Banco do Nordeste, TIM, Amstel, Neoenergia COELBA, Fazcultura, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura e Governo do Estado da Bahia

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Acessibilidade festival a tarde fm

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Sandra Sá faz discurso emocionante na Arena A TARDE: “Não precisa batalhar"

Play

Marcelo Sangalo anuncia novo trabalho artístico e Ivete reage

Play

Perdeu o pé? Saiba como está 7Kssio após acidente grave

Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

x