Público PCD exalta acessibilidade no Festival A TARDE FM

A comunidade de Pessoas com Deficiência (PCDs) encontrou mais um espaço para curtir em Salvador com segurança e liberdade: a Arena A TARDE. Inaugurado em grande estilo, neste sábado, 30, com o Festival A TARDE FM, o espaço multiuso já conquistou a galera e recebeu elogios pela acessibilidade.

Katia Sales, de 58 anos, tem baixa visão e foi ao evento acompanhada pelo Coletivo Saídas Culturais Acessíveis. Natural de Feira de Santana, ela viajou à Salvador para aproveitar o festival com os amigos do grupo e se surpreendeu positivamente com a estrutura do local.

"A Arena é muito fácil de chegar, o ambiente é super bom, acolhedor, e o espaço é coberto, a estrutura é excelente! Tem bares, tem banheiros, as pessoas são solícitas com a gente, o palco ficou bem visível e bem perto da gente", pontuou.

A feirense ainda comemorou o fato de estar participando de um espetáculo cultural deste porte: "A gente fica muito feliz, porque nós, pessoas com deficiência, também somos consumidoras de arte e lazer na cidade ou em qualquer lugar. E eu fico muito feliz de estar aqui".



Quem também se divertiu no Festival A TARDE FM foi a professora Cristina de Araújo Ramos Reis, de 47 anos. Assim como a colega, ela tem baixa visão e veio com o projeto inclusivo. “Através desse grupo a gente consegue ter a audiodescrição e a participação nos eventos, na cultura, na arte. E é isso aí, eu estou muito feliz de estar aqui na inauguração da Arena A TARDE”, declarou ela.

David Monteiro é um dos membros da coordenação do Saídas Culturais Acessíveis e montou um grupo para ir ao festival. Ele celebrou o crescimento da iniciativa: "Hoje, no grupo do WhatsApp, temos 264 pessoas mais ou menos e no Instagram, temos quase 1.700 pessoas nos seguindo".



