"Entrou para o ranking principal da capital", diz secretário sobre Arena A TARDE

Alberto Braga, secretário municipal de Inovação e Tecnologia - Foto: Edvaldo Sales | Ag. A TARDE

O novo espaço cultural de Salvador, a Arena A TARDE, já é considerado um marco para a cidade. Presente no evento de inauguração, o Festival A TARDE FM, neste sábado, 30, Alberto Braga, secretário municipal de Inovação e Tecnologia, destacou a importância e relevância da iniciativa:

“Eu gostaria aqui de parabenizar todo o Grupo A TARDE por essa iniciativa. Aqui é o coração da cidade, o local que todo mundo tem acesso, o local que inclusive você vê uma estrutura de primeira linha, de primeira prateleira. Todos do Grupo A TARDE estão de parabéns”, afirmou.

Segundo ele, a Arena A TARDE veio para ficar, estimulando a cultura e fomentando a economia local: “Essa iniciativa veio para ficar, estimulando toda a parte de cultura de eventos que é tão importante para a nossa cidade, fomentando assim a economia, a geração de emprego e renda. Eu acredito que a Arena A TARDE é um novo espaço cultural de Salvador que entrou para o ranking principal da capital.”

Para Alberto, a Arena promete criar um novo conceito para a cidade, reunindo grandes atrações e engajando públicos de todos os estilos: “Você vê grandes atrações, você vê pessoas aqui bacanas de todos os estilos, engajando, criando realmente um novo conceito para o jornal, que é a marca máxima, mas também agora fazendo grandes eventos e trazendo conteúdo para a nossa cidade, a cidade de Salvador, que tanto precisa”, completou.

