SALVADOR

Secult-BA: Bruno Monteiro prestigia abertura do Festival A TARDE FM

Chefe da pasta destacou importância do evento para a cena cultura

Giovanna Rimola e Flávia Requião

Por Giovanna Rimola e Flávia Requião

30/08/2025 - 20:20 h | Atualizada em 30/08/2025 - 20:52
Bruno Monteiro
Bruno Monteiro -

Presente no primeiro dia do Festival A TARDE FM, na noite deste sábado, 30, o secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, elogiou a proposta do evento e sua relevância para o fortalecimento da cultura no estado. Realizado na recém-inaugurada Arena A TARDE, no bairro do Caminho das Árvores, o festival marca uma nova fase do jornal e movimenta a cena artística da capital baiana.

“Estou adorando o festival, que traz essa possibilidade de encontros, de movimentação das nossas artes, da música e de tanta gente reunida. É um momento interessante para a cultura da Bahia”, declarou o secretário, durante entrevista no local.

Monteiro também destacou o papel do evento no calendário cultural do estado, considerando sua realização em um período estratégico. “Esse festival chega entre o São João e o verão, movimentando a nossa cena musical e também deslocando um eixo cultural da cidade de Salvador aqui para o Jornal A TARDE, para o Caminho das Árvores. Eu vejo com muitos bons olhos e estou muito feliz”, completou.

FESTIVAL A TARDE FM

Produção Viramundo

Apoio: VITALMED

Apoio institucional: UNIFACS, Salvador Cidade da Música, UNESCO, Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, Prefeitura de Salvador

Patrocínio: Banco do Nordeste, TIM, Amstel, Neoenergia COELBA, Fazcultura, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura e Governo do Estado da Bahia

