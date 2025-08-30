Secult-BA: Bruno Monteiro prestigia abertura do Festival A TARDE FM

Bruno Monteiro - Foto: Olga Leria/ Ag. A TARDE

Presente no primeiro dia do Festival A TARDE FM, na noite deste sábado, 30, o secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, elogiou a proposta do evento e sua relevância para o fortalecimento da cultura no estado. Realizado na recém-inaugurada Arena A TARDE, no bairro do Caminho das Árvores, o festival marca uma nova fase do jornal e movimenta a cena artística da capital baiana.

“Estou adorando o festival, que traz essa possibilidade de encontros, de movimentação das nossas artes, da música e de tanta gente reunida. É um momento interessante para a cultura da Bahia”, declarou o secretário, durante entrevista no local.

Monteiro também destacou o papel do evento no calendário cultural do estado, considerando sua realização em um período estratégico. “Esse festival chega entre o São João e o verão, movimentando a nossa cena musical e também deslocando um eixo cultural da cidade de Salvador aqui para o Jornal A TARDE, para o Caminho das Árvores. Eu vejo com muitos bons olhos e estou muito feliz”, completou.

