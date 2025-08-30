Homem com surto psicótico ameaça explodir artefatos em Brasília

Bombeiros - Foto: CBMDF

Um homem de 45 anos ameaçou explodir artefatos na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Equipes do Batalhão de Polícia de Choque foram acionadas na manhã deste sábado, 30, para conter o indivíduo.

De acordo com informações dos agentes envolvidos na operação à CNN, o rapaz estava em surto psicótico. Após ser contido pelas equipes de segurança, ele foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de São Sebastião, região administrativa do Distrito Federal.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal as equipes foram acionadas para atender a ocorrência às 5h45. O homem tinha 45 anos e foi identificado como "D.B.M.". Seis viaturas foram direcionadas ao local.

O caso ocorre há três dias para o início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela primeira turma do STF (Supremo Tribunal Federal), previsto para 2 de setembro. Por causa da sessão no Supremo a segurança da Praça dos Três Poderes terá a defesa reforçada a partir da próxima semana.

Leia a nota do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal na íntegra:

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a essa ocorrência às 05h45, sábado (30/08), com 06 viaturas.

Chegando ao local, as equipes se deparam com o Sr. D.B.M. de 45 anos, que ameaçava explodir artefatos na Praça dos Três Poderes.

Equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), iniciaram a varredura da área e a contenção do indivíduo.

Após a avaliação de nossos socorristas, foi constatado que se tratava de surto psicótico. Foi realizado transporte para a UPA de São Sebastião.

O local ficou aos cuidados da PMDF.

O CBMDF não acompanha a evolução clínica dos pacientes transportados para as Unidades de Saúde.

Atenciosamente,

Serviço Operacional de Informação Pública – SOINP/CBMDF".