Segunda atração da noite, Sandra Sá enaltece nova Arena A TARDE

Sandra Sá animou o público da Arena - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Sandra Sá agitou o palco da Arena A TARDE neste sábado, 30, durante o Festival A TARDE FM. Segunda atração da noite, a cantora cantou seus grandes hits de sucessos no palco, como “Olhos Coloridos” e “Retratos e Canções”.

Em entrevista ao Portal A TARDE, ela falou sobre a sensação de cantar no novo espaço multicultural pela primeira vez. “Quem não viu, não viu. Quem viu, se deu bem, porque foi legal pra caramba. Muito legal. É um lugar legal, falei isso no show o tempo inteiro. É um espaço bacana, um lugar legal”, disse ela.

“Tem que ter mais [espaços como esse] sabe? Eu quero é que todo mundo imite, que todo mundo plagie [risos], pois isso é essencial”, completou ela, ressaltando que Salvador precisa de mais espaços como este.

Apresentação especial

Durante sua apresentação, Sandra falou sobre o racismo e a perseguição política enquanto cantava “Eu Quero É Botar Meu Bloco Na Rua”, canção de Sergio Sampaio, hino da classe artística durante a ditadura.

“O Brasil é fod*! O brasileiro é foda! Então, vamos se amar meu povo, não precisa batalhar, nem morrer, nem apanhar, nem bater”, disse ela em cima do palco.

Outro momento marcante da apresentação foi o grande encontro entre Sandra e Margareth Menezes, outra atração do Festival A TARDE FM. As duas cantaram juntas o hit “Olhos Coloridos”. A carioca exaltou a ministra baiana e a chamou de “guardiã da nossa cultura”.

Festival A TARDE FM