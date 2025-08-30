Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SHOW DE SUCESSO

Segunda atração da noite, Sandra Sá enaltece nova Arena A TARDE

A cantora elogiou o novo espaço multiuso de Salvador

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

30/08/2025 - 20:37 h | Atualizada em 31/08/2025 - 13:01
Sandra Sá animou o público da Arena
Sandra Sá animou o público da Arena -

Sandra Sá agitou o palco da Arena A TARDE neste sábado, 30, durante o Festival A TARDE FM. Segunda atração da noite, a cantora cantou seus grandes hits de sucessos no palco, como “Olhos Coloridos” e “Retratos e Canções”.

Em entrevista ao Portal A TARDE, ela falou sobre a sensação de cantar no novo espaço multicultural pela primeira vez. “Quem não viu, não viu. Quem viu, se deu bem, porque foi legal pra caramba. Muito legal. É um lugar legal, falei isso no show o tempo inteiro. É um espaço bacana, um lugar legal”, disse ela.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Tem que ter mais [espaços como esse] sabe? Eu quero é que todo mundo imite, que todo mundo plagie [risos], pois isso é essencial”, completou ela, ressaltando que Salvador precisa de mais espaços como este.

Apresentação especial

Durante sua apresentação, Sandra falou sobre o racismo e a perseguição política enquanto cantava “Eu Quero É Botar Meu Bloco Na Rua”, canção de Sergio Sampaio, hino da classe artística durante a ditadura.

“O Brasil é fod*! O brasileiro é foda! Então, vamos se amar meu povo, não precisa batalhar, nem morrer, nem apanhar, nem bater”, disse ela em cima do palco.

Outro momento marcante da apresentação foi o grande encontro entre Sandra e Margareth Menezes, outra atração do Festival A TARDE FM. As duas cantaram juntas o hit “Olhos Coloridos”. A carioca exaltou a ministra baiana e a chamou de “guardiã da nossa cultura”.

Leia Também:

Secult-BA: Bruno Monteiro prestigia abertura do Festival A TARDE FM
Eduardo Dute vibra com Festival A TARDE FM: “Sonho realizado”
Cantora Thathi estreia a Arena A TARDE com pé direito: "Palco sagrado"

Festival A TARDE FM

  • Produção: Viramundo
  • Apoio: VITALMED
  • Apoio institucional: UNIFACS, Salvador Cidade da Música, UNESCO, Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, Prefeitura de Salvador
  • Patrocínio: Banco do Nordeste, TIM, Amstel, Neoenergia COELBA, Fazcultura, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura e Governo do Estado da Bahia

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

a tarde fm arena a tarde festival a tarde fm Sandra Sá

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Sandra Sá animou o público da Arena
Play

Sandra Sá faz discurso emocionante na Arena A TARDE: “Não precisa batalhar"

Sandra Sá animou o público da Arena
Play

Marcelo Sangalo anuncia novo trabalho artístico e Ivete reage

Sandra Sá animou o público da Arena
Play

Perdeu o pé? Saiba como está 7Kssio após acidente grave

Sandra Sá animou o público da Arena
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

x