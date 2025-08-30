Menu
A TARDE FM
MARCO

Eduardo Dute vibra com Festival A TARDE FM: “Sonho realizado”

Evento da Arena A TARDE marca os 40 anos da rádio com superestrutura

Beatriz Santos e Jair Mendonça Jr.

Por Beatriz Santos e Jair Mendonça Jr.

30/08/2025 - 20:06 h | Atualizada em 30/08/2025 - 20:18
Eduardo Dute comemora sucesso da abertura do Festival A TARDE FM em Salvador
O Festival A TARDE FM começou neste sábado, 30. Marcando a inauguração da Arena A TARDE, o evento começou por volta das 16h, com uma grade recheada de artistas de destaque nacional e da cena baiana.

O diretor da A TARDE FM, Eduardo Dute, ressaltou a concretização de um sonho que vinha sendo gestado desde 2023.

“Finalmente chegou, depois de tanta expectativa, é um trabalho que a gente está buscando desde 2023, nos 40 anos da rádio. Já era o nosso propósito fazer um especial, foi chegar com esse propósito e agora chegou aqui, dois anos depois, o filho nasceu. Nós estamos aqui muito felizes e satisfeitos com o resultado.”

Dute também valorizou o empenho coletivo que tornou o festival possível. “Muita gente envolvida, pessoal de produção, pessoal de técnica, os músicos, a construção de uma arena dessa, um espaço que antes as pessoas não imaginavam que poderia acontecer. E está acontecendo agora, sendo materializado, é uma grande alegria para a gente nesse momento.”

