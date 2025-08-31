Menu
SUCESSO

Humoristas exaltam Arena A TARDE: "Surpreendente"

Arena multiuso recebeu primeiro do Festival A TARDE FM

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

31/08/2025 - 12:59 h | Atualizada em 31/08/2025 - 16:36
Pisit Mota, Renato Piaba e Margareth Menezes
Pisit Mota, Renato Piaba e Margareth Menezes -

Presentes na primeira noite do Festival A TARDE FM, neste sábado, 30, os humoristas Pisit Mota e Renato Piaba ressaltaram a importância de ter um espaço multiuso nos moldes da Arena A TARDE, localizada no centro financeiro de Salvador.

Ao comentar sobre o local, Pisit afirmou que aArena A TARDEchega com a missão de fomentar a cultura em um momento que Salvador carece de locais para isso.

Leia Também:

Rael promete energia baiana em apresentação na Arena A TARDE: “Vai ser pra cima”
Jessica Córes celebra carreira e paixão pela Bahia no Festival A Tarde FM
BaianaSystem ferve Arena A TARDE: “Estrutura muito interessante”
Presidente do Bahia quer eventos esportivos na Arena A TARDE: "Qualidade"

"É surpreendente, porque a gente vive um momento em que Salvador está carente de espaços culturais. Espaços como esse, que você pode fazer um festival, uma manifestação artística, pode provocar e ser provocado", afirmou Pisit.

O humorista ainda citou o impacto de trazer o grande público para dentro do espaço. "Importante parar para pensar o local que está essa arena, no centro de inteligência financeira de Salvador. Isso é muito importante, porque a gente tem historicamente uma cidade onde a cultura e o centro financeiro não estão lado a lado, e o A TARDE traz essa inovação, além de trazer o grande público para dentro do jornal", explicou.

Piaba concordou e disse que ficou impressionado "com a sagacidade do evento". Estava faltando um movimento como esse". Ele ainda projetou eventos de humor na Arena A TARDE:

"Eu acho essa ideia perfeita, é a forma da Bahia plurilateral", afirmou o artista que ainda aproveitou para tietar a ministra da Cultura, Margareth Menezes, uma das atrações da primeira noite de festival.

Programação do Festival A TARDE FM

O Festival A TARDE FM segue neste domingo, 31, com shows de Maria Gadú, Rael e Edson Gomes. Confira as atrações:

  • Marcos Clement
  • Maria Gadú
  • Rael
  • Edson Gomes

FESTIVAL A TARDE FM

Produção Viramundo

Apoio: VITALMED

Apoio institucional: UNIFACS, Salvador Cidade da Música, UNESCO, Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, Prefeitura de Salvador.

Patrocínio: Banco do Nordeste, TIM, Amstel, Neoenergia COELBA, Fazcultura, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura e Governo do Estado da Bahia.

