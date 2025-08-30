BaianaSystem ferve Arena A TARDE: “Estrutura muito interessante”

Grupo foi a atração mais esperada do evento - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Atração mais esperada da noite, o BaianaSystem fechou com chave de ouro o primeiro dia do Festival A TARDE FM, na noite deste sábado, 30, na inauguração da Arena A TARDE. O espaço ficou lotado de fãs para ver a “máquina de louco” comandada por Russo Passapusso.

Figurinha carimbada por onde o Baiana anda, o rapper Vandal destacou o simbolismo de participar dessa primeira edição do Festival promovido pelo Grupo A TARDE.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Está todo mundo nessa expectativa de ter um espaço novo para essa carência que a gente tem de locais para shows de grande porte, a estrutura aqui é muito interessante”, afirmou.

Para o artista, o festival tem tudo para entrar no calendário oficial de festas de Salvador, especialmente pela localização da Arena A TARDE.

“Vendo essa configuração de um espaço dentro desse local que é o coração da cidade […] O festival nesse local clássico que é essa região onde se sediou o Jornal A TARDE, próximo ao Salvador Shopping, enfim, é um grande teste não só para os organizadores do festival, mas para a própria cidade. Eu sou muito otimista dentro da minha cidade, eu acredito que todas as iniciativas que são feitas para se fazer com que o povo seja abraçado é valoroso, é digno e eu torço por isso”.

Guitarrista e um dos idealizadores da BaianaSystem, Beto Barreto destacou a felicidade em participar da inauguração da Arena A TARDE e ressaltou também a importância simbólica de inaugurar um novo palco na cidade. “É muito importante estar inaugurando espaços em Salvador. Sempre fica essa expectativa porque a gente sente que a cidade precisa de lugares diversos, que comportem públicos de diferentes tamanhos e com acesso para as pessoas. Temos visto Salvador um pouco esvaziada nos eventos mais abertos e públicos. Então, quando surge um espaço como esse, é uma necessidade atendida, porque cultura é necessidade, assim como segurança e outras demandas que a cidade tem”, afirmou.

Ele contou que a apresentação teve um significado especial: foi a primeira vez que o grupo tocou na capital baiana desde o Carnaval. “Cara, para a gente tem sido um misto de coisas. Hoje é a primeira vez que a gente está tocando em Salvador depois do Carnaval. Já estamos quase em setembro e ainda não tínhamos feito show aqui. Fica essa vontade, essa necessidade de entender o público, de ver como o disco O Mundo dá Voltas, que lançamos em janeiro, se encaixa nesse espaço. Tocamos ele em festivais, em turnês fora do país, até na Austrália, mas não tínhamos tocado aqui ainda”, destacou.

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O repertório da noite trouxe o disco O Mundo dá Voltas, misturando faixas autorais com colaborações especiais. No palco, o BaianaSystem dividiu o som com nomes como Vandal e Ágatha, celebrando a diversidade da música baiana.

“A gente sempre molda o show de acordo com o lugar onde está. Semana passada, em Vitória da Conquista, falamos muito da cultura sertaneja, que é fundamental para a Bahia. Aqui em Salvador, a gente fala de necessidade e de pertencimento, mas também traz o Mundo dá Voltas. Estamos testando coisas que vamos levar para a turnê fora do país. E poder ter Ágatha, Vandal e, quem sabe, Margareth com a gente no palco é sempre uma celebração”, completou.

Homenagem ao Planet Hemp

O grupo também se prepara para um momento histórico: a participação na turnê de despedida do Planet Hemp, no show marcado para o dia 15 de novembro, em São Paulo.

“É uma responsabilidade enorme. O Planet sempre foi uma referência para nós, política, musical e comportamental. Temos uma relação antiga com o BNegão, que participou do primeiro disco do Baiana e de várias colaborações ao longo dos anos. Russo também tem uma conexão forte com o Marcelo D2. Já tocamos juntos em festivais e até no DVD deles. O Ganjaman, que é um dos fundadores e produtores do Planet, produziu quatro discos nossos. Então, estar nessa despedida é uma celebração e, ao mesmo tempo, uma reverência. A gente se sente em casa”, disse Beto.

Público curtiu o Baiana na Arena A TARDE | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Ordem das atrações:

O Festival A TARDE FM segue neste domingo, 31, com shows de Maria Gadú, Rael e Edson Gomes. Confira as atrações:

Marcos Clement

Maria Gadú

Rael

Edson Gomes

Festival A TARDE FM

Produção: Viramundo

Apoio: VITALMED

Apoio institucional: UNIFACS, Salvador Cidade da Música, UNESCO, Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, Prefeitura de Salvador

Patrocínio: Banco do Nordeste, TIM, Amstel, Neoenergia COELBA, Fazcultura, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura e Governo do Estado da Bahia