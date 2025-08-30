Menu
CARNAVAL FORA DE ÉPOCA

BaianaSystem ferve Arena A TARDE: “Estrutura muito interessante”

Banda foi a última a se apresentar no primeiro dia de shows do Festival A TARDE FM

Bianca Carneiro e Edvaldo Sales

Por Bianca Carneiro e Edvaldo Sales

30/08/2025 - 22:40 h | Atualizada em 31/08/2025 - 18:01
Grupo foi a atração mais esperada do evento
Atração mais esperada da noite, o BaianaSystem fechou com chave de ouro o primeiro dia do Festival A TARDE FM, na noite deste sábado, 30, na inauguração da Arena A TARDE. O espaço ficou lotado de fãs para ver a “máquina de louco” comandada por Russo Passapusso.

Figurinha carimbada por onde o Baiana anda, o rapper Vandal destacou o simbolismo de participar dessa primeira edição do Festival promovido pelo Grupo A TARDE.

“Está todo mundo nessa expectativa de ter um espaço novo para essa carência que a gente tem de locais para shows de grande porte, a estrutura aqui é muito interessante”, afirmou.

Para o artista, o festival tem tudo para entrar no calendário oficial de festas de Salvador, especialmente pela localização da Arena A TARDE.

“Vendo essa configuração de um espaço dentro desse local que é o coração da cidade […] O festival nesse local clássico que é essa região onde se sediou o Jornal A TARDE, próximo ao Salvador Shopping, enfim, é um grande teste não só para os organizadores do festival, mas para a própria cidade. Eu sou muito otimista dentro da minha cidade, eu acredito que todas as iniciativas que são feitas para se fazer com que o povo seja abraçado é valoroso, é digno e eu torço por isso”.

Quem ouve gosta! Confira as playlists do Festival A TARDE FM
Rael promete energia baiana em apresentação na Arena A TARDE: “Vai ser pra cima”
Presidente do Bahia quer eventos esportivos na Arena A TARDE: "Qualidade"

Guitarrista e um dos idealizadores da BaianaSystem, Beto Barreto destacou a felicidade em participar da inauguração da Arena A TARDE e ressaltou também a importância simbólica de inaugurar um novo palco na cidade. “É muito importante estar inaugurando espaços em Salvador. Sempre fica essa expectativa porque a gente sente que a cidade precisa de lugares diversos, que comportem públicos de diferentes tamanhos e com acesso para as pessoas. Temos visto Salvador um pouco esvaziada nos eventos mais abertos e públicos. Então, quando surge um espaço como esse, é uma necessidade atendida, porque cultura é necessidade, assim como segurança e outras demandas que a cidade tem”, afirmou.

Ele contou que a apresentação teve um significado especial: foi a primeira vez que o grupo tocou na capital baiana desde o Carnaval. “Cara, para a gente tem sido um misto de coisas. Hoje é a primeira vez que a gente está tocando em Salvador depois do Carnaval. Já estamos quase em setembro e ainda não tínhamos feito show aqui. Fica essa vontade, essa necessidade de entender o público, de ver como o disco O Mundo dá Voltas, que lançamos em janeiro, se encaixa nesse espaço. Tocamos ele em festivais, em turnês fora do país, até na Austrália, mas não tínhamos tocado aqui ainda”, destacou.

Imagem ilustrativa da imagem BaianaSystem ferve Arena A TARDE: “Estrutura muito interessante”
| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O repertório da noite trouxe o disco O Mundo dá Voltas, misturando faixas autorais com colaborações especiais. No palco, o BaianaSystem dividiu o som com nomes como Vandal e Ágatha, celebrando a diversidade da música baiana.

“A gente sempre molda o show de acordo com o lugar onde está. Semana passada, em Vitória da Conquista, falamos muito da cultura sertaneja, que é fundamental para a Bahia. Aqui em Salvador, a gente fala de necessidade e de pertencimento, mas também traz o Mundo dá Voltas. Estamos testando coisas que vamos levar para a turnê fora do país. E poder ter Ágatha, Vandal e, quem sabe, Margareth com a gente no palco é sempre uma celebração”, completou.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por A TARDE (@atardeoficial)

Homenagem ao Planet Hemp

O grupo também se prepara para um momento histórico: a participação na turnê de despedida do Planet Hemp, no show marcado para o dia 15 de novembro, em São Paulo.

“É uma responsabilidade enorme. O Planet sempre foi uma referência para nós, política, musical e comportamental. Temos uma relação antiga com o BNegão, que participou do primeiro disco do Baiana e de várias colaborações ao longo dos anos. Russo também tem uma conexão forte com o Marcelo D2. Já tocamos juntos em festivais e até no DVD deles. O Ganjaman, que é um dos fundadores e produtores do Planet, produziu quatro discos nossos. Então, estar nessa despedida é uma celebração e, ao mesmo tempo, uma reverência. A gente se sente em casa”, disse Beto.

Público curtiu o Baiana na Arena A TARDE
Público curtiu o Baiana na Arena A TARDE | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Ordem das atrações:

O Festival A TARDE FM segue neste domingo, 31, com shows de Maria Gadú, Rael e Edson Gomes. Confira as atrações:

Marcos Clement

Maria Gadú

Rael

Edson Gomes

Festival A TARDE FM

Produção: Viramundo

Apoio: VITALMED

Apoio institucional: UNIFACS, Salvador Cidade da Música, UNESCO, Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, Prefeitura de Salvador

Patrocínio: Banco do Nordeste, TIM, Amstel, Neoenergia COELBA, Fazcultura, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura e Governo do Estado da Bahia

x