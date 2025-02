Turnê de BaianaSystem e Planet Hemp? Vocalistas comentam possibilidade

Marcelo D2 e Russo Passapusso no palco do Festival de Verão 2025 - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

A banda BaianaSystemrecebeu o grupo Planet Hemp no segundo dia do Festival de Verão 2025, que aconteceu nesse domingo, 26, no Parque de Exposições de Salvador. O feat agitou o público e aumentou o desejo dos fãs por mais parcerias.

Em conversa com o Portal A TARDE, Marcelo D2 e Russo Passapusso, vocalistas do Planet e do Baiana, respectivamente, expuseram o desejo de fazer uma turnê juntos. “A gente do Planet Hemp pensou pra caramba em fazer uma turnê juntos, o Planet está nessa fase, o Baiana lançou um disco novo. Eu acho que seria irado”, disse Marcelo.

Passapusso acrescentou: “Eu também acho que seria irado. Eu tenho muito a agradecer ao Plant Hamp. [...] Eu me sinto muito, muito honrado em estar cantando ao lado desses caras. Eu ainda passo por aqueles momentos de chegar em casa e não acreditar, sabe? De cantar junto com o eles”.

Tudo muito mágico. Foi plantada a ideia que já estava dentro dos nossos corações, agora vamos colher fruto. Russo Passapusso - vocalista do BaianaSystem

No Festival de Verão, os grupos apostaram na mistura de ritmos e mesclaram grandes sucessos, como “Qual é?” e “Autodidata”.