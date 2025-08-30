Presidente do Bahia quer eventos esportivos na Arena A TARDE: "Qualidade"

Emerson Ferretti, presidente do Bahia - Foto: Reprodução | A TARDE Play

Emerson Ferretti, presidente do Bahia, marcou presença no primeiro dia do Festival A TARDE FM, realizado na Arena A TARDE, na noite deste sábado, 30, em Salvador. Ao Grupo A TARDE, ele elogiou a estrutura do espaço e demonstrou interesse em promover eventos esportivos no local.

“Eu fico muito feliz. A vocação de eventos da cidade é de eventos culturais, esportivos. E ter mais um espaço na cidade, principalmente com a qualidade que a gente está podendo comprovar com essa estreia”, afirmou.

Tudo sobre A TARDE FM em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em seguida, Emerson Ferretti comentou sobre a possibilidade de utilizar na Arena A TARDE para o setor esportivo.

“Mais um espaço que a gente pode reunir, ter eventos, shows com canções, enfim… eu já 'pirei' aqui eventos esportivos aqui na arena, é um espaço multiuso. Está de parabéns pela iniciativa o grupo a tarde, isso aqui vai dar uma nova modelagem na cena cultura da Bahia”, finalizou.

Festival A TARDE FM

Produção: Viramundo

Apoio: VITALMED

Apoio institucional: UNIFACS, Salvador Cidade da Música, UNESCO, Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, Prefeitura de Salvador

Patrocínio: Banco do Nordeste, TIM, Amstel, Neoenergia COELBA, Fazcultura, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura e Governo do Estado da Bahia