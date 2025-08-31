Jessica Córes celebra carreira e paixão pela Bahia no Festival A Tarde FM

Atriz estava acompanhada por amigas e pela namorada, a cantora baiana Ju Moraes - Foto: Dara Medeiros / Ag. A TARDE

A atriz Jessica Córes marcou presença no Festival A Tarde FM, na Arena A Tarde, em Salvador, na noite do sábado, 30. Acompanhada por amigas e pela namorada, a cantora baiana Ju Moraes, a artista falou sobre o evento, a sua paixão pela Bahia e comemorou a atual fase da carreira profissional.

Jessica revelou ao Grupo A Tarde que sua principal motivação para ir ao evento foram as apresentações musicais. “Hoje eu vim curtir o trabalho da ministra Margareth Menezes e vim também a passeio curtir Salvador, e me trouxeram nessa noite. Foi muito especial curtir a noite aqui, vendo Margareth e agora ansiosa pra ver Baiana System, meu primeiro show também, então bora curtir”, contou ela.

Tudo sobre A TARDE FM em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Conhecida pelos papeis nas novelas ‘Verdades Secretas’ e ‘Fuzuê’, da TV Globo, a série ‘Cidade Invisível’, da Netflix, e o filme ‘Biônicos’, a atriz contou ao Grupo A Tarde que possui uma ligação forte com o estado baiano desde a infância.

“Conheci já há uns anos, quando era pequena, e agora tenho frequentado bastante e estou apaixonada. A Bahia para mim é coração, é terra também, minha mãe já me trazia desde pequena, então eu tenho uma relação também afetiva e agora fortalecendo mais ainda”, disse.

Representatividade negra feminina e carreira

Jessica Córes refletiu sobre a representatividade negra feminina na arte e comemorou o aumento de personalidades para inspirar as novas gerações, algo que ela falta sentiu na época em que era mais nova.

“Eu me sinto hoje uma figura muito importante, porque eu lembro que quando eu era mais jovem eu não tinha quem poder me espelhar, quem poder me inspirar. Hoje a gente tem um leque imenso de jovens, novas gerações crescendo cada vez mais, e poder fazer parte de uma realização também de um sonho que deu certo, depois de muitos estudos, muita garra, e sigo aí”, declarou.

Ela adiantou que o próximo mês será marcado por avanços profissionais. “Temos muitas novidades. Setembro pra mim é um mês com vários lançamentos, novas séries, a gente tem um filme agora. Então, poxa vida, chegar depois de tantos anos nessa correria, que deu certo, e ser agora uma figura que representa para muitas mulheres pretas, para mim, é orgulho também de poder representar minha comunidade”, finalizou.

FESTIVAL A TARDE FM

Produção Viramundo

Apoio: VITALMED

Apoio institucional: UNIFACS, Salvador Cidade da Música, UNESCO, Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, Prefeitura de Salvador.

Patrocínio: Banco do Nordeste, TIM, Amstel, Neoenergia COELBA, Fazcultura, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura e Governo do Estado da Bahia.