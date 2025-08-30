Menu
FESTIVAL A TARDE FM

Ju Moraes enaltece Arena A TARDE e revela: “Quero voltar para cantar”

Ju marcou presença na inauguração do novo espaço multiuso de Salvador

Por Edvaldo Sales

30/08/2025 - 21:40 h
Ju Moraes
Ju Moraes -

A cantora Ju Moraes marcou presença na inauguração da Arena A TARDE, novo espaço multiuso de Salvador, onde aconteceu, neste sábado, 30, o Festival A TARDE FM. A artista afirmou estar muito feliz.

“Primeiro como artista, de saber que a gente tem um espaço incrível dentro para fazer música, para levar cultura para as pessoas, para se apresentar. Desejo muita sorte e que sempre traga os shows como esse. Eu estava com muita saudade de ver a nossa Margareth Menezes e hoje estar aqui é muito bom”, disse Ju.

A cantora seguiu com elogios: “Muito feliz de ver lugares acontecendo e ter mais espaço para tocar, porque eu tenho a minha banda Sambaiana e a gente sente muita falta de Salvador, de espaços grandes, de estrutura legal para receber o público, para receber o turista”.

Presidente do Bahia quer eventos esportivos na Arena A TARDE: "Qualidade"
"Entrou para o ranking principal da capital", diz secretário sobre Arena A TARDE
Segunda atração da noite, Sandra Sá enaltece nova Arena A TARDE

Ju Moraes revelou que está em uma fase “muito boa”, de ascensão, com a sua banda em Salvador. “[Estamos] gravando o álbum novo, inclusive vai sair música nova com Margareth Menezes no final de setembro e início outubro. É um verdadeiro hino para as mulheres”.

Por fim, ela revelou: “Eu quero voltar para cantar na próxima vez. E com certeza vou voltar mais vezes.”

Atrações do Festival A TARDE FM

Entre as atrações confirmadas estão Margareth Menezes, Sandra Sá, BaianaSystem, Maria Gadú, Edson Gomes, Rael, entre outros artistas que prometem embalar dois dias de celebração à diversidade e à cultura.

30 de agosto (sábado):

  • Margareth Menezes
  • BaianaSystem
  • Sandra Sá
  • Thathi

31 de agosto (domingo):

  • Edson Gomes
  • Maria Gadú
  • Rael
  • Marcos Clement

FESTIVAL A TARDE FM

Produção Viramundo

Apoio: VITALMED

Apoio institucional: UNIFACS, Salvador Cidade da Música, UNESCO, Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, Prefeitura de Salvador

Patrocínio: Banco do Nordeste, TIM, Amstel, Neoenergia COELBA, Fazcultura, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura e Governo do Estado da Bahia

