Ju Moraes enaltece Arena A TARDE e revela: “Quero voltar para cantar”
Ju marcou presença na inauguração do novo espaço multiuso de Salvador
Por Edvaldo Sales
A cantora Ju Moraes marcou presença na inauguração da Arena A TARDE, novo espaço multiuso de Salvador, onde aconteceu, neste sábado, 30, o Festival A TARDE FM. A artista afirmou estar muito feliz.
“Primeiro como artista, de saber que a gente tem um espaço incrível dentro para fazer música, para levar cultura para as pessoas, para se apresentar. Desejo muita sorte e que sempre traga os shows como esse. Eu estava com muita saudade de ver a nossa Margareth Menezes e hoje estar aqui é muito bom”, disse Ju.
A cantora seguiu com elogios: “Muito feliz de ver lugares acontecendo e ter mais espaço para tocar, porque eu tenho a minha banda Sambaiana e a gente sente muita falta de Salvador, de espaços grandes, de estrutura legal para receber o público, para receber o turista”.
Leia Também:
Ju Moraes revelou que está em uma fase “muito boa”, de ascensão, com a sua banda em Salvador. “[Estamos] gravando o álbum novo, inclusive vai sair música nova com Margareth Menezes no final de setembro e início outubro. É um verdadeiro hino para as mulheres”.
Por fim, ela revelou: “Eu quero voltar para cantar na próxima vez. E com certeza vou voltar mais vezes.”
Atrações do Festival A TARDE FM
Entre as atrações confirmadas estão Margareth Menezes, Sandra Sá, BaianaSystem, Maria Gadú, Edson Gomes, Rael, entre outros artistas que prometem embalar dois dias de celebração à diversidade e à cultura.
30 de agosto (sábado):
- Margareth Menezes
- BaianaSystem
- Sandra Sá
- Thathi
31 de agosto (domingo):
- Edson Gomes
- Maria Gadú
- Rael
- Marcos Clement
Produção Viramundo
Apoio: VITALMED
Apoio institucional: UNIFACS, Salvador Cidade da Música, UNESCO, Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, Prefeitura de Salvador
Patrocínio: Banco do Nordeste, TIM, Amstel, Neoenergia COELBA, Fazcultura, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura e Governo do Estado da Bahia
