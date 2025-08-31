Menu
HOME > MÚSICA
FESTIVAL A TARDE FM

Ao som de Raul Seixas, Marcos Clement agita público na Arena A TARDE

Cantor baiano abriu o segundo dia do Festival A TARDE FM

Dara Medeiros

Por Dara Medeiros

31/08/2025 - 19:24 h | Atualizada em 31/08/2025 - 20:00
Marcos Clement abriu o segundo dia do Festival A TARDE FM
O cantor baiano Marcos Clement abriu o segundo dia do Festival A TARDE FM, neste domingo, 31, em grande estilo. Com muito rock, homenagens ao eterno Raul Seixas e calor do público, o artista agitou as pessoas com clássicos da música brasileira e comentou sobre a importância que a chegada da Arena A TARDE tem para fortalecer a cultura na cidade de Salvador.

“Salvador, há muitos anos, estava clamando por um espaço como esse, um espaço que a gente consegue atender uma quantidade grande de público, com conforto, com comodidade, um lugar central, de fácil locomoção de onde você vier da cidade, é um espaço central, com a estrutura incrível de som, de luz, de área técnica, de camarim, de banheiro e de bar pelo que a gente pôde ver aqui”, disse ele.

O artista reforçou que o novo espaço multiuso é de altíssima qualidade e chegou para ficar: “A gente já rodou por todas as casas de Salvador, então a gente consegue fazer um comparativo dos espaços e a Arena Tarde chegou no top 1 de Salvador para agregar aqui na cidade, trazer mais opções para o público soteropolitano, para os turistas também que estiverem visitando aqui em Salvador”.

Celebrar e perpetuar o legado de Raul Seixas

Fã declarado do cantor Raul Seixas, Marcos Clement agradeceu ao Festival A TARDE FM por montar uma grade de atrações diversas e que incluiu também o legado do roqueiro baiano, que completaria 8 décadas neste ano.

“Raul é uma figura icônica da música brasileira, ele baiano, soteropolitano, e a Arena Tarde nascendo aqui em solo soteropolitano não podia deixar de homenagear essa grande figura que estaria completando 80 anos agora em 2025. Então, a gente consegue ver a sensibilidade de toda a organização do festival, de toda a diretoria do Grupo A Tarde, quando monta um line-up diverso e rico, como foi montado esse line-up do primeiro festival A Tarde FM de música”, elogiou.

Marcos Clament ainda pediu que o público soteropolitano fortalecesse a memória de Raul Seixas. “Raul é um ícone, e a gente precisa, principalmente aqui na terra onde ele nasceu, valorizar ele cada dia mais. Parabenizo ao Grupo A Tarde e agradeço por ele estar podendo fazer parte dessa festa”, concluiu.

Créditos do FESTIVAL A TARDE FM

Produção: Viramundo

Apoio: VITALMED

Apoio institucional: UNIFACS, Salvador Cidade da Música, UNESCO, Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, Prefeitura de Salvador

Patrocínio: Banco do Nordeste, TIM, Amstel, Neoenergia COELBA, Fazcultura, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura e Governo do Estado da Bahia

Tags:

festival a tarde fm marcos clement

