Referências do reggae exaltam Edson Gomes e pedem valorização para o artista

Jussara Santana e Kamaphew Tawa foram curtir show do reggaeman - Foto: Jair Mendonça Jr. | Ag. A TARDE

A presença do cantor e compositor Edson Gomes no line-up do Festival A TARDE FM, na Arena A TARDE em Salvador, atraiu milhares de pessoas neste domingo, 31. Dois nomes de destaque da cena local do reggae comentaram, em conversa ao Grupo A TARDE sobre a importância do reggaeman em grandes festivais e o reconhecimento do seu trabalho.

"Está chegando [o reconhecimento], porque Edson Gomes sempre foi a voz da massa. Eu, particularmente, estou muito contente de vê-lo nesse auge em que está, porque ser convidado para o Festival A TARDE FM, e até mesmo para o Lollapalooza, são sinais de que ele está no caminho que já merecia estar há muito tempo", afirmou Jussara Santana, produtora cultural há cerca de 30 anos, idealizadora da Casa Cultural Reggae e referência na produção de eventos de reggae no estado.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Já o cantor e compositor Kamaphew Tawa, aos 59 anos, com mais da metade dedicado ao reggae, declarou que apesar de Edson Gomes ainda não receber todo o reconhecimento que merece, sua carreira é exemplo de perseverança e qualidade das composições.

"Eu acho que realmente ele não é valorizado, mas a gente conhece o Brasil e sabe como o Brasil é. Pela qualidade e pelo trabalho que ele tem feito, essa valorização já deveria ter vindo há muito tempo. Mas ficamos felizes e agradecemos muito por ele ter mantido essa resistência e por ser exemplo para nós, mostrando que é preciso persistir, fazer bons trabalhos e entregar sempre qualidade. Mesmo que, no momento, o reconhecimento não aconteça, um dia acontecerá. Então, eu agradeço por ele ser resistência e por estar nessa jornada até hoje", completa Kamaphew que comanda a banda Aspiral do Reggae.

Ordem das atrações

O Festival A TARDE FM na Arena A TARDE segue neste domingo, 31, com shows de Maria Gadú, Rael e Edson Gomes. Confira as atrações:

Marcos Clement

Maria Gadú

Rael

Edson Gomes

Festival A TARDE FM

Produção: Viramundo

Apoio: VITALMED

Apoio institucional: UNIFACS, Salvador Cidade da Música, UNESCO, Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, Prefeitura de Salvador

Patrocínio: Banco do Nordeste, TIM, Amstel, Neoenergia COELBA, Fazcultura, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura e Governo do Estado da Bahia