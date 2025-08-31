Carisma e emoção: Maria Gadú conquista público no Festival A TARDE FM

Maria Gadú expôs sua felicidade ao cantar pela primeira vez na Arena A TARDE - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Umas das atrações mais aguardadas do segundo dia do Festival A TARDEFM, Maria Gadú expôs sua felicidade ao cantar pela primeira vez na Arena A TARDE. Em entrevista ao Portal, neste domingo, 31, a artista afirmou que o espaço é muito importante para a cultura da Bahia.

“Fico feliz de ver nascer um espaço novo aqui em Salvador. A gente tinha mais espaços há um tempo atrás e agora ficou limitado, eu fico feliz demais. Um espaço meio aberto, meio fechado. Me lembra um pouco aquele Bahia Café Hall, uma coisa meio híbrida. Muito feliz de fazer parte desse momento”, disse ela.

Durante o bate papo, a cantora também afirmou que não conseguiu conter sua felicidade ao ser convidada para integrar a grade desta primeira edição do Festival. “Me senti muito feliz. Eu venho fazendo essas participações com a banda [Oliveira] já há algum tempo e a gente tem girado bastante o interior da Bahia. Quando o Tito me convidou eu fiquei super feliz”, afirmou.

Carisma nas alturas

Carismática, Gadú distribuiu sorrisos ao público, que cantou em coro diversos sucessos da artista como 'Shimbalaiê', 'Dona Cila' e 'Linda Rosa', além de 'Lanterna dos Afogados' e 'João de Barro'. Confira os registros:

Ordem das atrações:

O Festival A TARDE FM segue neste domingo, 31, com shows de Rael e Edson Gomes. Confira a ordem das atrações:

Marcos Clement Maria Gadú Rael Edson Gomes

