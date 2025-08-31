FELICIDADE
Carisma e emoção: Maria Gadú conquista público no Festival A TARDE FM
A cantora afirmou que a cidade precisa de mais espaços culturais como a Arena do Grupo A TARDE
Por Franciely Gomes
Umas das atrações mais aguardadas do segundo dia do Festival A TARDEFM, Maria Gadú expôs sua felicidade ao cantar pela primeira vez na Arena A TARDE. Em entrevista ao Portal, neste domingo, 31, a artista afirmou que o espaço é muito importante para a cultura da Bahia.
“Fico feliz de ver nascer um espaço novo aqui em Salvador. A gente tinha mais espaços há um tempo atrás e agora ficou limitado, eu fico feliz demais. Um espaço meio aberto, meio fechado. Me lembra um pouco aquele Bahia Café Hall, uma coisa meio híbrida. Muito feliz de fazer parte desse momento”, disse ela.
Durante o bate papo, a cantora também afirmou que não conseguiu conter sua felicidade ao ser convidada para integrar a grade desta primeira edição do Festival. “Me senti muito feliz. Eu venho fazendo essas participações com a banda [Oliveira] já há algum tempo e a gente tem girado bastante o interior da Bahia. Quando o Tito me convidou eu fiquei super feliz”, afirmou.
Leia Também:
Carisma nas alturas
Carismática, Gadú distribuiu sorrisos ao público, que cantou em coro diversos sucessos da artista como 'Shimbalaiê', 'Dona Cila' e 'Linda Rosa', além de 'Lanterna dos Afogados' e 'João de Barro'. Confira os registros:
Ordem das atrações:
O Festival A TARDE FM segue neste domingo, 31, com shows de Rael e Edson Gomes. Confira a ordem das atrações:
- Marcos Clement
- Maria Gadú
- Rael
- Edson Gomes
Festival A TARDE FM
- Produção: Viramundo
- Apoio: VITALMED
- Apoio institucional: UNIFACS, Salvador Cidade da Música, UNESCO, Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, Prefeitura de Salvador
- Patrocínio: Banco do Nordeste, TIM, Amstel, Neoenergia COELBA, Fazcultura, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura e Governo do Estado da Bahia
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes