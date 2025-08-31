Público elogia estrutura e serviço da Arena A TARDE: “Excelência”

André Góes e Leonardo Oliveira - Foto: Isis Cedraz | Ag. A TARDE

O público que marcou presença no Festival A TARDE FM, que marcou a inauguração da Arena A TARDE, no sábado, 30, e neste domingo, 3, elogiou a estrutura e o serviço prestado no evento. Localizada na sede do Grupo, no Caminho das Árvores, a Arena, que é um novo espaço multiuso de Salvador, estreia como um novo ponto de encontro para música, cultura, arte e lazer, integrando tradição e inovação.

Para André Góes, de 54, a experiência “foi a melhor possível, de modo geral, todo o evento está de parabéns”. “A estrutura e o atendimento tem sido de excelência aqui. E a expectativa para hoje é a melhor possível. Ontem, os shows foram maravilhosos e hoje estou muito ansioso com o show de Maria Gadú”, destacou.

Quem também elogiou foi Leonardo Oliveira, 46, que afirmou: “o festival está sendo de excelência. Muito boa a parte da gastronomia e a questão da hidratação. Só elogios. As expectativas para o último dia são as melhores possíveis”.

Já Mara Santos destacou que a experiência foi “maravilhosa”. “Salvador precisa de mais espaços como esse. Quero mais shows aqui, amei. Estou apaixonada. Cerveja geladinha, espaço maravilhoso, tudo lindo. E eu tenho certeza que todos os shows vão ser maravilhosos”, projetou.

Mara Santos | Foto: Isis Cedraz | Ag. A TARDE

Atrações do Festival A TARDE FM

Entre as atrações confirmadas estão Margareth Menezes, Sandra Sá, BaianaSystem, Maria Gadú, Edson Gomes, Rael, entre outros artistas que prometem embalar dois dias de celebração à diversidade e à cultura.

30 de agosto (sábado):

Margareth Menezes

BaianaSystem

Sandra Sá

Thathi

31 de agosto (domingo):

Edson Gomes

Maria Gadú

Rael

Marcos Clement

FESTIVAL A TARDE FM

Produção Viramundo

Apoio: VITALMED

Apoio institucional: UNIFACS, Salvador Cidade da Música, UNESCO, Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, Prefeitura de Salvador

Patrocínio: Banco do Nordeste, TIM, Amstel, Neoenergia COELBA, Fazcultura, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura e Governo do Estado da Bahia