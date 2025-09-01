Arena A TARDE reúne 8 mil pessoas e se firma como novo espaço cultural

O evento de estreia foi um sucesso - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

A inauguração da Arena A TARDE foi um sucesso. Com dois dias de música, ao som de artistas de renome estadual e nacional, o Festival A TARDE FM marcou a abertura do novo espaço cultural multiuso em Salvador, no fim de semana, e reuniu cerca de 8 mil pessoas.

O evento contou com apresentações de Thathi, Sandra Sá, Margareth Menezes e BaianaSystem, no sábado, e Marcos Clement, Rael, Maria Gadú e Edson Gomes, no domingo.

A estrutura ainda ofereceu área coberta, bares, food trucks, praça de alimentação com mesas e cadeiras, banheiro climatizado, sistema de segurança e acessibilidade plena.

Estrutura do evento | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Em conversa com a reportagem do Portal A TARDE, a baiana Katia Sales, com baixa visão, celebrou o sistema de inclusão. “A Arena é muito fácil de chegar, o ambiente é super bom, acolhedor, e a estrutura é excelente! Nós, pessoas com deficiência, também somos consumidoras de arte e lazer na cidade ou em qualquer lugar. E eu fico muito feliz de estar aqui”, disse.

Dia histórico

O presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão, falou sobre a inauguração do espaço e afirmou que a Arena será um marco na história da empresa, que celebra 113 anos de vida.

“Hoje é um dia histórico para o Grupo A TARDE. No ano em que celebramos 113 anos, abrimos as portas da nossa sede para receber os baianos e inauguramos a Arena A TARDE, um espaço pensado para fomentar talentos, cultura, música e arte, valores que sempre fizeram parte da essência do grupo. Transformar nossa sede em uma arena de eventos é a prova da nossa capacidade de nos reinventar. Assim, o Grupo A TARDE se fortalece e se prepara para os próximos 100 anos”, disse ele.

O diretor da rádio, Eduardo Dute, também se emocionou ao comentar sobre a estreia do Festival. “Um grande sucesso! Um evento programado há mais de dois anos, quando do aniversário de 40 anos da rádio, hoje realizado. Estamos muito satisfeitos com o resultado, principalmente pela presença de um público diversificado e engajado com o perfil da rádio. Já estamos nos preparando para a próxima edição”, disparou.

Diretor de Relações Institucionais do Jornal A TARDE, Luciano Neves, o presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão, e o diretor da A TARDE FM, Eduardo Dute, durante o evento | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Já o curador do festival, Ildázio Tavares Jr., comemorou: “É a obra de muita gente. Estou muito feliz de ser o curador desse festival e da Viramundo ser a produtora executiva. Trouxemos um line-up maravilhoso, equilibrando gerações e valorizando a diversidade.”

Reconhecimento e futuro

Logo após as apresentações, os artistas também comentaram sobre a estrutura do novo espaço e elogiaram a iniciativa do Grupo A TARDE em criar a Arena em um local bem localizado e de fácil acesso para o público soteropolitano.

Ministra da Cultura, Margareth Menezes afirmou que Salvador precisava de novos espaços. “Quando um espaço cultural chega é sempre bom. Primeiro por estar aqui em Salvador, minha cidade, no meu estado. Equipamentos culturais são sempre bem-vindos, porque é um espaço onde você vai exercer encontros de pessoas, festivais, tem música rodando e economia criativa. Isso é trabalho e é renda”, disse ela durante entrevista ao Portal.

“A Bahia precisa cada vez mais ter espaços que dão acesso a esse povo que gosta tanto de música e de arte. A Arena A TARDE, parabéns! Eu desejo sucesso, que seja um lugar de grandes encontros e que marque a memória e o sentimento do povo soteropolitano que ama música”, completou.

Segunda atração da noite de sábado, Sandra Sá também elogiou o novo espaço cultural. Entre músicas e discursos, ela emocionou o público ao falar sobre racismo, resistência e amor, reforçando: “O brasileiro é foda! Então, vamo se amar, meu povo, não precisa batalhar”.

Uma das atrações mais aguardadas, Maria Gadú, não conseguiu esconder sua felicidade com o convite para integrar a grade de atrações. “Fico feliz de ver nascer um espaço novo em Salvador. Eu fico feliz demais de fazer parte desse momento”, disparou.

Em seguida, o rapper Rael, em fase especial da carreira, fez uma apresentação memorável e exaltou a curadoria: “É de extrema importância ter um festival que se preocupa com diversidade e inclusão. Esse espaço acolhe as novas gerações e os artistas que já estão na estrada. Eu volto com certeza.”

Rael e Maria Gadú juntos | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Considerado o Rei do Reggae Nacional, Edson Gomes encerrou o Festival A TARDE FM em clima apoteótico e celebrou sua participação. “Eu me sinto um artista privilegiado por participar da inauguração de mais um espaço em Salvador. Que esse espaço tenha vindo para ficar e para agregar todos os ritmos, dando oportunidade aos artistas locais”, afirmou em entrevista.

Autoridades e personalidades celebram a Arena

Além de mobilizar o público, o novo espaço cultural também recebeu autoridades, artistas e formadores de opinião que compareceram à estreia e exaltaram sua relevância para a economia do estado.

O secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, destacou: “Estou adorando o festival, que traz essa possibilidade de encontros, de movimentação das nossas artes, da música e de tanta gente reunida. É um momento interessante para a cultura da Bahia. Esse festival chega entre o São João e o verão, movimentando a cena musical e deslocando um eixo cultural da cidade para o Caminho das Árvores. Vejo com muitos bons olhos e estou muito feliz”.

Já o secretário municipal de Inovação e Tecnologia, Alberto Braga, afirmou que a arena já entrou para o topo da cidade. “Aqui é o coração de Salvador, com estrutura de primeira linha. Essa iniciativa veio para ficar, estimulando a cultura, fomentando a economia, gerando emprego e renda. A Arena A TARDE entrou para o ranking principal da capital e cria um novo conceito para a cidade”, disse.

O presidente do Esporte Clube Bahia, Emerson Ferretti, enxergou no espaço uma oportunidade também para eventos esportivos: “Ter mais um espaço na cidade, principalmente com a qualidade que estamos podendo comprovar com essa estreia, é motivo de celebração. Já imaginei aqui eventos esportivos, porque a Arena é multiuso e tem tudo para modelar a cena cultural e esportiva da Bahia.”

O apresentador e radialista Jefferson Beltrão reforçou o caráter simbólico da estreia: “Coração pulsando no ritmo do Festival A TARDE FM. Este é um marco na nossa história: 42 anos da rádio e a inauguração de um espaço de eventos culturais e de encontros. Tenho certeza de que este festival se tornará tradição anual no calendário da cidade.”

Encantada com o encerramento do festival, a jornalista Rita Batista resumiu: “A gente demorou, mas que bom que chegou! Não só para o Festival A TARDE FM, mas para outros eventos também. Foi coroado com êxito, porque terminamos com o show de Edson Gomes, meu ídolo master. Maravilha!”.

Show de Marcos Clement no Festival | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Festival A TARDE FM

O Festival A TARDE FM foi produzido pela Viramundo, com apoio da VITALMED e apoio institucional da UNIFACS, Salvador Cidade da Música, UNESCO, Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador e Prefeitura de Salvador. O evento contou ainda com o patrocínio do Banco do Nordeste, TIM, Amstel, Neoenergia COELBA, Fazcultura, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura e Governo do Estado da Bahia.