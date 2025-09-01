Filha de Edson Gomes enaltece a Arena A TARDE e o reggae após show histórico

Raquel Gomes, filha de Edson Gomes - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

A filha de Edson Gomes, Raquel Gomes, enalteceu o reggae e aArena TARDE, local onde o seu pai fez um show histórico no domingo, 31. O artista se apresentou noFestival A TARDE FM, que marcou a inauguração do novo espaço multiuso de Salvador, o qual promete ser um ponto de encontro para música, cultura, arte e lazer, integrando tradição e inovação.

Em conversa com o Grupo A TARDE, a caçula de Edson disse que é “surpreendente ver não só o pessoal da Bahia, mas do Brasil inteiro abraçando o reggae”. “O reggae resistência mesmo, continua resistindo, independente de tudo, e é incrível porque é a música realmente que fala sobre o povo, a fome, geralmente o aperto que a população mais carente passa. Ver essa música em alta é simplesmente maravilhoso”, disse a jovem.

Questionada sobre qual é a sua música preferida do pai, ela revelou:

A minha predileta é Samarina, não rolava no show e eu tive que pedir para o meu pai. O público também gosta muito também. Raquel Gomes - filha de Edson Gomes

Raquel Gomes aproveitou e enalteceu a Arena A TARDE. “Esse espaço aqui é maravilhoso. A estrutura e a produção também são super top. Todo mundo tratando a gente super bem, nem parece que é uma arena nova porque está tão bem estruturada que parece que existe há anos”, completou.

Edson Gomes: “Me sinto privilegiado por estar aqui”

Edson Gomes encerrou o Festival A TARDE FM com chave de ouro. Reconhecido como o maior reggaeman do Brasil, ele emocionou a multidão ao embalar o público com clássicos que marcaram gerações, como ‘Árvore’, ‘Malandrinha’, ‘Barrados’ e ‘Camelô’.

Em entrevista ao Grupo A TARDE, Edson Gomes celebrou a inauguração do local como um presente para a cultura da cidade e afirmou que se sente privilegiado por fazer parte deste momento.

“Eu me sinto um artista privilegiado por ter a oportunidade de participar da inauguração de mais um espaço em Salvador, onde o reggae se faz presente e atrai essa multidão toda. Eu vejo [a minha presença no festival] como uma evolução do meu trabalho”, afirmou o cantor.

Bastante otimista com a Arena, Edson Gomes deseja que o espaço seja utilizado por artistas locais. “Que esse espaço tenha vindo para ficar e para agregar todos os ritmos, dando oportunidade aos artistas da localidade”, completou.

