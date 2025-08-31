Edson Gomes faz Arena A TARDE vibrar ao som de clássicos do reggae

Edson Gomes faz show no Festival A TARDE FM - Foto: Olga Leira | Ag. A TARDE

Ícone da música nacional, Edson Gomes transformou a Arena A TARDE em uma verdadeira tribo do reggae, neste domingo, 31, durante o Festival A TARDE FM. O artista embalou o espaço lotado de fãs ao som de seus maiores sucessos, como “Malandrinha”, “Camelô” e “Árvore”.

Como de costume, o cantor conversou com o público sobre representatividade, fé e justiça social. “Que venha o povo, não importe a sua condição social ou religião”, discursou em um dos momentos do show.

Mostrando ainda estar em plena forma física, o artista dançou com membros da banda e com o filho, Jeremias Gomes. Ele foi tietado no palco e nos bastidores por diversas personalidades, como o cantor Rael, segunda atração deste domingo, a jornalista Rita Batista e a influenciadora Mani Reggo.

Fãs apaixonados

Aos 50 anos, o segurança Evanildo Viana carrega consigo uma história de superação, dificuldades e experiência quase morte. Em conversa com o Portal A TARDE, ele revelou que após levar um tiro no braço, parou para refletir sobre a vida e Edson Gomes, atração que encerra a programação do Festival A TARDE FM, neste domingo, 31, teve papel fundamental na virada de chave.

“Nos anos 90, período em que eu vivia na criminalidade, ele foi fundamental na minha vida. Quando eu quase morri, após levar um tiro no braço, ele tinha acabado de lançar o álbum ’Campo de Batalha’ e foi ouvindo ele que eu dei a volta por cima. Hoje estou vivo graças a ele (Edson Gomes), relembra Evanildo.

Filho do reggaeman, Jeremias Gomes se disse surpreso e emocionado com a história.

"Caramba, que bom ouvir isso. A gente sabe que nossas letras são fortes e eu acredito que as músicas têm o poder de conscientizar", disse o artista.

