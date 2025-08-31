Menu
ÍCONE

"Me sinto privilegiado por estar aqui", declara Edson Gomes na Arena A TARDE

Artista encerrou o Festival A TARDE FM com chave de ouro na noite deste domingo, 31

Vinicius Viana e Jair Mendonça

Por Vinicius Viana e Jair Mendonça

31/08/2025 - 22:36 h
Edson Gomes celebrou a inauguração do local como um presente para a cultura
Edson Gomes celebrou a inauguração do local como um presente para a cultura

Edson Gomes encerrou oFestival A TARDE FM com chave de ouro na noite deste domingo, 31, na Arena A TARDE, em Salvador. Reconhecido como o maior reggaeman do Brasil, ele emocionou a multidão ao embalar o público com clássicos que marcaram gerações, como 'Árvore', 'Malandrinha', 'Barrados' e 'Camelô'.

Em entrevista ao Grupo A TARDE, Edson Gomes celebrou a inauguração do local como um presente para a cultura da cidade e afirmou que se sente privilegiado por fazer parte deste momento.

"Eu me sinto um artista privilegiado por ter a oportunidade de participar da inauguração de mais um espaço em Salvador, onde o reggae se faz presente e atrai essa multidão toda. Eu vejo [a minha presença no festival] como uma evolução do meu trabalho", afirmou o cantor.

Bastante otimista com a Arena, Edson Gomes deseja que o espaço seja utilizado por artistas locais. "Que esse espaço tenha vindo para ficar e para agregar todos os ritmos, dando oportunidade aos artistas da localidade", completou.

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE
| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por A TARDE (@atardeoficial)

Festival A TARDE FM

Produção: Viramundo

Apoio: VITALMED

Apoio institucional: UNIFACS, Salvador Cidade da Música, UNESCO, Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, Prefeitura de Salvador

Patrocínio: Banco do Nordeste, TIM, Amstel, Neoenergia COELBA, Fazcultura, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura e Governo do Estado da Bahia

x