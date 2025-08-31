Curtindo show de Edson Gomes, Rita Batista enaltece Arena A TARDE

A jornalista curtiu o show de Edson Gomes em cima do palco - Foto: Reprodução | Instagram

De passagem pela Arena A TARDE para curtir o segundo dia do Festival A TARDE FM, neste domingo, 31, Rita Batista elogiou o novo espaço multiuso de Salvador. Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, a jornalista contou o que achou do local do evento.

"Eu acho que a gente demorou, né? Que bom que chegou, não só pra fazer o Festival A TARDE, mas façam outros festivais também. Já que é um espaço próprio, aluguem, ganhem dinheiro com isso e tragam mais e mais artistas pra nossa cidade. Eu achei bem bom e assim, foi coroado com êxito porque a gente termina o festival com o show de Edson Nomes, meu ídolo master. Maravilha!", disse ela.

Durante o bate papo, ela ainda falou sobre a importância do cantor Edson Gomes, a atração mais aguardada da noite, para a Bahia. "Edson Gomes é um cronista social, ele explica o Brasil como ninguém explicou, né? E músicas que a gente sabe que atravessam as décadas e, felizmente, pra nós que somos fãs, mas infelizmente, pra o avanço social desse país, são muito atuais", afirmou.

"Então, assim, ele fala de miséria, de crise, de crime, de racismo, como se fosse ontem, né? Que esses fatos aconteceram. Ou não, essas músicas têm 20, às vezes 30 anos. Eu tenho 46 anos de idade, ouço Edson Gomes desde sempre, desde que me entendo por gente, e são as mesmas questões. Acho que é por isso que a gente vê o quanto as pessoas se mobilizam para assisti-lo e cantam junto e ele atravessa as diferentes orações com a sua música, com a sua poesia", disparou.

Por fim, ela reiterou o valor do artista estar em um evento grande como o Festival A TARDE FM. "Como ele gritou aqui hoje, né? A música não é só dele, a música é de todo mundo. [...] Então, ele estar no palco de um festival como esse esse e em festivais fora do estado faz com que as pessoas aclamem do jeito que ele deveria ser aclamado há muito tempo. Mas nunca é tarde para o reconhecimento. Então o que façamos agora? Façamos agora e sempre", concluiu.

