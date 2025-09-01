Grupo A TARDE invade Navio Pirata e sente energia dos fãs de BaianaSystem

BaianaSystem no Festival A TARDE FM - Foto: Olga Leira | Ag. A TARDE

A banda BaianaSystemaportou o seu Navio Pirata na Arena TARDE, no Festival A TARDE FM, que marcou a inauguração do novo espaço multiuso de Salvador, o qual promete ser um ponto de encontro para música, cultura, arte e lazer, integrando tradição e inovação.

O Grupo A TARDE se juntou aos fãs que foram curtir o show da banda no último sábado, 30, e sentiu a energia da galera. Um deles homenageou a banda e decidiu ir vestido de Saci Pererê, figura da cultura popular brasileira que também inspira uma das músicas mais aclamadas do grupo.

“Todo show de Baiana eu venho de Saci. Estou gostando bastante do festival, o espaço é aconchegante e a galera tem uma energia legal. Muita bacana que é um festival que reuniu grandes nomes como Edson Gomes, BaianaSystem, Margareth Menezes, no mesmo lugar, em dois dias”, disse o rapaz.

Outra admiradora do grupo aprovou a estrutura do festival. “Uma mistura boa, diversa e, acima de tudo, com a cultura em primeiro lugar. A gente precisa de espaços como esse para garantir que os nossos artistas possam fazer shows para a gente”, ressaltou.

Quem também aproveitou para curtir o show de BaianaSystem foi a cantora Ju Moraes, que também enalteceu a Arena A TARDE: “Jamais deixaria de prestigiar uma arena como essa, com um espaço tão grande. Em Salvador, somos carentes de espaços culturais para receber artistas que a gente adora. Estou muito feliz com o espaço de poder estar curtindo aqui hoje.”

