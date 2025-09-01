Menu
MÚSICA
AO LADO DOS FÃS

Grupo A TARDE invade Navio Pirata e sente energia dos fãs de BaianaSystem

Banda fez um show marcante no primeiro dia do Festival A TARDE FM

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

01/09/2025 - 12:14 h
BaianaSystem no Festival A TARDE FM
BaianaSystem no Festival A TARDE FM -

A banda BaianaSystemaportou o seu Navio Pirata na Arena TARDE, no Festival A TARDE FM, que marcou a inauguração do novo espaço multiuso de Salvador, o qual promete ser um ponto de encontro para música, cultura, arte e lazer, integrando tradição e inovação.

O Grupo A TARDE se juntou aos fãs que foram curtir o show da banda no último sábado, 30, e sentiu a energia da galera. Um deles homenageou a banda e decidiu ir vestido de Saci Pererê, figura da cultura popular brasileira que também inspira uma das músicas mais aclamadas do grupo.

“Todo show de Baiana eu venho de Saci. Estou gostando bastante do festival, o espaço é aconchegante e a galera tem uma energia legal. Muita bacana que é um festival que reuniu grandes nomes como Edson Gomes, BaianaSystem, Margareth Menezes, no mesmo lugar, em dois dias”, disse o rapaz.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por A TARDE (@atardeoficial)

Outra admiradora do grupo aprovou a estrutura do festival. “Uma mistura boa, diversa e, acima de tudo, com a cultura em primeiro lugar. A gente precisa de espaços como esse para garantir que os nossos artistas possam fazer shows para a gente”, ressaltou.

"Me sinto privilegiado por estar aqui", declara Edson Gomes na Arena A TARDE
Edson Gomes faz Arena A TARDE vibrar ao som de clássicos do reggae
Casa cheia e espaço moderno: Arena A TARDE agrada o público

Quem também aproveitou para curtir o show de BaianaSystem foi a cantora Ju Moraes, que também enalteceu a Arena A TARDE: “Jamais deixaria de prestigiar uma arena como essa, com um espaço tão grande. Em Salvador, somos carentes de espaços culturais para receber artistas que a gente adora. Estou muito feliz com o espaço de poder estar curtindo aqui hoje.”

FESTIVAL A TARDE FM

x