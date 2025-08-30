Ildázio Tavares comemora sucesso do Festival A TARDE FM: “Momento histórico”

Festival A TARDE FM emociona público e Ildázio destaca importância cultural - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Diante da carência de espaços de grande porte para eventos culturais e de entretenimento na capital baiana, o Grupo A TARDE presenteia Salvador com a Arena A TARDE, um equipamento moderno, versátil e acessível, projetado para surpreender a cidade.

Localizada na sede do Grupo, no Caminho das Árvores, a Arena foi lançada neste final de semana com o Festival A TARDE FM e se promete se destacar como um novo ponto de encontro para música, cultura, arte e lazer, integrando tradição e inovação.

Curador do festival e diretor da Viramundo, Ildázio Tavares Jr. destacou o envolvimento do grupo desde a concepção da ideia até a realização. “A obra de muita gente, começou com uma ideia pequena, as pessoas foram comprando a ideia, principalmente o presidente, João de Mello Leitão."

"Estou muito feliz de ser o curador desse festival e da Viramundo ser a produtora executiva. Então, a gente trouxe um line-up maravilhoso, Thathi está tocando muito bem”, completou.

Ildázio Tavares Jr | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Com a casa recebendo grande público já no primeiro dia, Ildázio reforçou as expectativas para o futuro do espaço. “Primeiro show, a casa está com mais da metade das pessoas aqui, estou muito feliz. E agora o que a gente vai fazer agora é entender tudo, e partir junto do Grupo A TARDE para entregar a melhor experiência de entretenimento que a Bahia vai ver por horas.”

Além da programação musical, o Festival A TARDE FM oferece uma estrutura completa de serviços. A praça de alimentação reúne food trucks como Casa do Pastel, Pizza di Mari, Cia do Churrasco e Açaí, além de opções de salgados e pipoca. Já o TopBar é responsável pelas bebidas, com cardápio que inclui cervejas, drinks e refrigerantes.

FESTIVAL A TARDE FM

Produção: Viramundo

Apoio: VITALMED

Apoio institucional: UNIFACS, Salvador Cidade da Música, UNESCO, Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, Prefeitura de Salvador

Patrocínio: Banco do Nordeste, TIM, Amstel, Neoenergia COELBA, Fazcultura, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura e Governo do Estado da Bahia