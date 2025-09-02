Morte de Samuel e Mateus: população incendeia carro envolvido em acidente

Samuel e Mateus - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A caminhonete envolvida no acidente que matou os irmãos Samuel e Mateus, de 14 e 17 anos, foi incendiada por populares. O caso aconteceu no início da noite dessa segunda-feira, 1º, na BR-101, trecho de Presidente Tancredo Neves, no Baixo Sul da Bahia.

O automóvel atingiu a motocicleta onde estavam os jovens e o pai, que foi levado para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ). O condutor da caminhonete fugiu.

Os populares ficaram revoltados com a situação e atearam fogo no veículo, que ficou destruído. O motorista ainda não teve a identidade divulgada. A moto atingida pelo carro também ficou destruída devido ao impacto.

Quem eram Samuel e Mateus?

A notícia da morte dos adolescentes Samuel e Mateus, promessas do mundo do arrocha, comoveu diversas pessoas que acompanhavam os irmãos nas redes sociais. Os garotos haviam começado a viralizar nas redes sociais cantando clássicos do arrocha. Com simplicidade e muito talento, os adolescentes Samuel, de 17 anos, e Mateus, 14, estavam atraindo cada vez mais fãs.

No Instagram, a dupla já tinha mais de 160 mil seguidores. Já no TikTok, os jovens tinham quase 30 mil e chegaram a ter vídeos com 365 mil visualizações.

Na última semana, Milsinho, da banda Toque Dez, publicou um vídeo dos garotod em sua conta do Instagram. Com carreiras promissoras, os meninos começaram a produzir algumas gravações, com apoio de um empresário.

Como começaram

Para o portal Fala Genefax, eles contaram que, desde muito novinhos, cantavam na igreja e viam os pais, também apaixonados pela música, cantarem.

Fãs declarados de Neto Britto, Toque Dez e Pablo, estouraram nas redes com um simples vídeo cantando em um karaokê.

Empresário da dupla se manifesta

Big Lobo, empresário da dupla, compartilhou o sentimento de tristeza nas redes sociais, logo depois do anúncio da morte dos garotos. Na legenda da publicação, ele descreve estar "sem palavras".

"Estou sem acreditar. Milhares de mensagens, milhares de ligações. Muita gente perguntando se é verdade, se é mentira, infelizmente é a verdade. Dois jovens com tudo pela frente, duas crianças, que tiveram as duas semanas mais incríveis de suas vidas. Passaram uma semana sendo as estrelas de Corte de Pedro, sendo as estrelas da cidade", detalhou.

Prefeitura lamenta

A Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves lamentou o ocorrido e prestou solidariedade à família e aos amigos de Samuel e Mateus.

"Dois jovens promissores que tiveram suas vidas interrompidas de forma tão precoce e trágica. Neste momento de dor irreparável, nos unimos em oração e sentimentos de conforto a todos os que sofrem com esta perda, pedindo a Deus que conceda força e amparo para enfrentar tamanha tristeza. Samuel e Mateus deixarão saudades e serão sempre lembrados pelo brilho, alegria e sonhos que carregavam", diz a nota.