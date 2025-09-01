Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BR-101

Vídeo: irmãos cantores de arrocha morrem em acidente na Bahia

Pai da dupla também estava no acidente e foi socorrido em estado grave

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

01/09/2025 - 22:06 h | Atualizada em 01/09/2025 - 22:53
Foto ilustrativa
Foto ilustrativa -

Dois irmãos que acabaram de viralizar nas redes sociais cantando arrocha morreram em um grave acidente entre um carro e uma moto, ocorrido na BR-101, em Presidente Tancredo Neves, no baixo sul da Bahia, na noite desta segunda-feira, 1º.

Os garotos foram identificados Samuel, de 17 anos, e Mateus, 14, conhecidos como a dupla Samuel & Mateus. Os adolescentesestavam iniciando carreira como cantores de arrocha e já possuíam mais de 150 mil seguidores no Instagram.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no momento da colisão os jovens estavam em uma moto com o pai, quando foram atingidos por um carro. A dupla morreu no local e o pai deles, que não teve a identidade divulgada, foi socorrido em estado grave.

Futuro promissor

Samuel & Mateus começaram a chamar atenção nas redes sociais dias atrás, após viralizarem ao interpretar a canção “Amor dos Outros”, da dupla Henrique & Juliano.

Leia Também:

Com bônus e taxa zero, 99Food prepara expansão para o Nordeste
Crimes violentos: mais de 170 pessoas são presas em menos de um mês na Bahia
Carnaval 2026: Tansalvador inicia credenciamento de veículos

O vídeo chegou a ser compartilhado pelo cantor Milsinho Toque Dez, o que gerou mais visibilidade dos jovens. Além disso, a dupla estava em fase de produção de um CD, com músicas autorais.

Nas redes sociais, eles compartilhavam vídeos cantando. Nas publicações do Instagram, seguidores demonstraram solidariedade com a perda precoce.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Loja Karlos Moda (@kmoficial_ptn)

Prefeitura lamenta

A Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves lamentou o ocorrido e prestou solidariedade à família e aos amigos de Samuel e Mateus.

"Dois jovens promissores que tiveram suas vidas interrompidas de forma tão precoce e trágica. Neste momento de dor irreparável, nos unimos em oração e sentimentos de conforto a todos os que sofrem com esta perda, pedindo a Deus que conceda força e amparo para enfrentar tamanha tristeza. Samuel e Mateus deixarão saudades e serão sempre lembrados pelo brilho, alegria e sonhos que carregavam", diz a nota.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente adolescentes Bahia br-101 Cantores carro moto presidente tancredo neves prf Tragédia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Foto ilustrativa
Play

Polícia intercepta idoso levando maconha e haxixe para facção na Bahia

Foto ilustrativa
Play

Carro colide com motos e deixa vários feridos no Agreste baiano

Foto ilustrativa
Play

Pizza vira senha secreta e salva vítima de violência na Bahia

Foto ilustrativa
Play

Polícia desmonta laboratório clandestino de anabolizantes em Camaçari

x