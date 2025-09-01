Vídeo: irmãos cantores de arrocha morrem em acidente na Bahia

Foto ilustrativa - Foto: Breno Esaki/Agência Saúde

Dois irmãos que acabaram de viralizar nas redes sociais cantando arrocha morreram em um grave acidente entre um carro e uma moto, ocorrido na BR-101, em Presidente Tancredo Neves, no baixo sul da Bahia, na noite desta segunda-feira, 1º.

Os garotos foram identificados Samuel, de 17 anos, e Mateus, 14, conhecidos como a dupla Samuel & Mateus. Os adolescentesestavam iniciando carreira como cantores de arrocha e já possuíam mais de 150 mil seguidores no Instagram.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no momento da colisão os jovens estavam em uma moto com o pai, quando foram atingidos por um carro. A dupla morreu no local e o pai deles, que não teve a identidade divulgada, foi socorrido em estado grave.

Futuro promissor

Samuel & Mateus começaram a chamar atenção nas redes sociais dias atrás, após viralizarem ao interpretar a canção “Amor dos Outros”, da dupla Henrique & Juliano.

O vídeo chegou a ser compartilhado pelo cantor Milsinho Toque Dez, o que gerou mais visibilidade dos jovens. Além disso, a dupla estava em fase de produção de um CD, com músicas autorais.

Nas redes sociais, eles compartilhavam vídeos cantando. Nas publicações do Instagram, seguidores demonstraram solidariedade com a perda precoce.

Prefeitura lamenta

A Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves lamentou o ocorrido e prestou solidariedade à família e aos amigos de Samuel e Mateus.

"Dois jovens promissores que tiveram suas vidas interrompidas de forma tão precoce e trágica. Neste momento de dor irreparável, nos unimos em oração e sentimentos de conforto a todos os que sofrem com esta perda, pedindo a Deus que conceda força e amparo para enfrentar tamanha tristeza. Samuel e Mateus deixarão saudades e serão sempre lembrados pelo brilho, alegria e sonhos que carregavam", diz a nota.