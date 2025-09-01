Menu
OPERAÇÃO VITA

Crimes violentos: mais de 170 pessoas são presas em menos de um mês na Bahia

Polícia Civil da Bahia concluiu a primeira fase da Operação VITA em 43 cidade baianas

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

01/09/2025 - 20:14 h | Atualizada em 01/09/2025 - 20:28
Operção VITA, deflagrada pela Polícia Civil com objetivo de de reduzir Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI).
-

Em menos de um mês, 176 pessoas foram presas em 43 cidades baianas ao longo da operção VITA, deflagrada pela Polícia Civil com objetivo de de reduzir Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI).

A 1ª fazer da operação ocorreu de 13 a 31 de agosto, atuando de forma integrada com os departamentos operacionais da instituição, combinando medidas de prevenção, repressão e investigação, com ênfase em homicídios, tráfico de drogas e crimes patrimoniais.

Balanço

A Operação VITA incluiu o cumprimento de:

  • 90 mandados de prisão preventiva;
  • 50 mandados de prisão temporária;
  • 99 mandados de busca e apreensão;
  • seis mandados contra adolescentes.

Na operação, foram empregados:

  • 265 policiais civis;
  • 650 diligências;
  • 36 prisões lavradas em flagrante;
  • 163 medidas cautelares;
  • 155 inquéritos policiais instaurados
  • 171 procedimentos investigativos concluídos.

Ao longo da ação, foram lavrados 10 boletins de ocorrência e 49 termos circunstanciados de ocorrência, com a apreensão de 33 armas de fogo e 46 veículos, resultando na prisão de 176 pessoas.

Resultados

De acordo com o delegado-geral André Viana, a Operação VITA trouxe resultados significativos para a segurança pública. “Esta primeira fase resultou na prisão de 176 pessoas, na apreensão de 33 armas e 46 veículos, além da conclusão de importantes investigações. Os números demonstram que a integração entre inteligência, investigação e atuação operacional é essencial para desestruturar organizações criminosas, reduzir homicídios e aumentar a segurança da população”, afirmou.

A Operação VITA seguirá com novas fases ao longo de 2025, mantendo a atuação integrada dos departamentos da Polícia Civil, com foco na redução da criminalidade letal, repressão ao tráfico de drogas, desarticulação de grupos criminosos e cumprimento de medidas cautelares.

Tags:

Bahia crimes violentos criminalidade Homicídios Operação VITA Polícia Civil prisões segurança pública tráfico de drogas

