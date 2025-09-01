Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

David Luiz se pronuncia após supostas ameaças contra ex-amante

O jogador de futebol se manifestou dizendo que não ameaçou a mulher com quem teria vivido um romance, Karol Cavalcante

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

01/09/2025 - 14:26 h
David Luiz, de 38 anos, encerrou sua passagem pelo Fortaleza no início de agosto
David Luiz, de 38 anos, encerrou sua passagem pelo Fortaleza no início de agosto

O jogador de futebol, David Luiz, ex-Fortaleza e atualmente no Pafos do Chipre, se pronunciou pela primeira vez após as supostas ameaças feitas a Karol Cavalcante, que seria sua amante. Em um vídeo publicado em suas redes sociais oficiais nesta segunda-feira, 01, o atleta assume que trocou mensagens com Karol, porém nunca chegou a vê-la pessoalmente ou que tenha feito ameaças.

O atleta começou o vídeo dizendo que não fez o vídeo anteriormente por questões de “compromisso com meu novo clube, com a minha estreia, com objetivo coletivo antes dos problemas pessoais, mas agora chegou o momento de falar”.

Além disso, David garantiu que “nunca ameacei ninguém, nunca ameacei essa pessoa, nunca estive com essa pessoa pessoalmente, nunca estive no hotel que ela fala que eu estive”.

Somado a isso, o atleta disse que passa por um momento difícil. “Infelizmente, as coisas têm saído do controle e tem sido um momento muito ruim, muito chato, mas eu estou aqui de coração aberto pra falar que eu errei. Errei sim em trocar mensagens com essa pessoa, mas eu nunca ameacei nem ela nem ninguém na minha vida”, ressaltou o atleta.

O atleta finalizou dizendo que tomará as “medidas legais” necessárias.

Medidas protetivas

Ao decorrer do processo, que corre em segredo de Justiça, o Poder Judiciário do Ceará determinou medidas protetivas contra David Luiz.

Veja o vídeo

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por David Luiz (@davidluiz23)

Amante ameaça david luiz medida protetiva

David Luiz, de 38 anos, encerrou sua passagem pelo Fortaleza no início de agosto
