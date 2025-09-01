Médico é baleado na cabeça durante tentativa de assalto na Bahia

Polícia Militar/Ilustrativa - Foto: Divulgação

Um médico oftalmologista de 48 anos foi vítima de uma tentativa de latrocínio na noite de sábado, 30, no distrito de Matinha, zona rural de Feira de Santana. O crime aconteceu por volta das 20h, na Estrada da Salgada.

De acordo com informações da Polícia Militar, moradores da região acionaram a corporação após ouvirem disparos. Quando chegaram ao local, agentes da 67ª CIPM encontraram a vítima dentro de um carro, ferida com um tiro na nuca.

O médico contou aos policiais que foi surpreendido por criminosos armados, que anunciaram o assalto. Ele tentou fugir, mas acabou atingido pelo disparo. Os próprios militares prestaram socorro imediato e o levaram a um hospital particular da cidade.

Segundo familiares, o profissional passou por cirurgia para retirada do projétil e está em recuperação, com estado de saúde considerado estável. Ele é dono de uma clínica oftalmológica em Feira e atua como especialista em procedimentos cirúrgicos na área.

A Polícia Civil abriu investigação para apurar o caso, registrado como tentativa de latrocínio e conduzido pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR). Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso.