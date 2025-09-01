VIOLÊNCIA!
Médico é baleado na cabeça durante tentativa de assalto na Bahia
Vítima foi socorrida por policiais militares e submetida a cirurgia para retirada do projétil
Por Luan Julião
Um médico oftalmologista de 48 anos foi vítima de uma tentativa de latrocínio na noite de sábado, 30, no distrito de Matinha, zona rural de Feira de Santana. O crime aconteceu por volta das 20h, na Estrada da Salgada.
De acordo com informações da Polícia Militar, moradores da região acionaram a corporação após ouvirem disparos. Quando chegaram ao local, agentes da 67ª CIPM encontraram a vítima dentro de um carro, ferida com um tiro na nuca.
O médico contou aos policiais que foi surpreendido por criminosos armados, que anunciaram o assalto. Ele tentou fugir, mas acabou atingido pelo disparo. Os próprios militares prestaram socorro imediato e o levaram a um hospital particular da cidade.
Segundo familiares, o profissional passou por cirurgia para retirada do projétil e está em recuperação, com estado de saúde considerado estável. Ele é dono de uma clínica oftalmológica em Feira e atua como especialista em procedimentos cirúrgicos na área.
A Polícia Civil abriu investigação para apurar o caso, registrado como tentativa de latrocínio e conduzido pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR). Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso.
