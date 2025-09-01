Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SUDOESTE DA BAHIA

Homem é preso com quase 300 tabletes de drogas em van de turismo

Veículo saiu de São Paulo com destino a Pernambuco

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

01/09/2025 - 8:42 h | Atualizada em 01/09/2025 - 8:55
Abordagem ocorreu na BA-026, em trecho da cidade de Urandi
Abordagem ocorreu na BA-026, em trecho da cidade de Urandi -

Um homem foi preso com cerca de 300 tabletes de drogas na noite de domingo, 31, durante uma abordagem na BA-026, em trecho da cidade de Urandi, no sudoeste da Bahia.

De acordo com informações da Polícia Civil, o homem, que não teve a identidade revelada, estava em uma van de turismo que saiu de São Paulo e tinha a cidade de Salgueiro, em Pernambuco, como destino.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Assalto a moto termina com dois suspeitos mortos em Jequié
Boca do Rio: Homem é executado com tiros na cabeça na Rua da Tranquilidade
Jovem é morto com golpes de faca dentro de casa em Feira de Santana

No veículo havia 257 tabletes de maconha e 10 tabletes de cocaína, cada um pesando aproximadamente um quilo.

Segundo a polícia, o motorista e a droga apreendida foram encaminhados à Delegacia Territorial (DT) de Guanambi, onde o caso foi registrado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

drogas Polícia Civil van de turismo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Abordagem ocorreu na BA-026, em trecho da cidade de Urandi
Play

Vídeo: PM é baleado por traficante e socorrido às pressas em helicóptero

Abordagem ocorreu na BA-026, em trecho da cidade de Urandi
Play

Vídeo: ferro-velho é interditado por receptar cabos roubados em Salvador

Abordagem ocorreu na BA-026, em trecho da cidade de Urandi
Play

Aeroporto de Salvador é alvo de operação contra o tráfico de drogas

Abordagem ocorreu na BA-026, em trecho da cidade de Urandi
Play

Grupo alvo de operação extorquiu mais de R$ 150 mil via PIX

x