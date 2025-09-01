Homem é preso com quase 300 tabletes de drogas em van de turismo

Abordagem ocorreu na BA-026, em trecho da cidade de Urandi - Foto: Polícia Civil

Um homem foi preso com cerca de 300 tabletes de drogas na noite de domingo, 31, durante uma abordagem na BA-026, em trecho da cidade de Urandi, no sudoeste da Bahia.

De acordo com informações da Polícia Civil, o homem, que não teve a identidade revelada, estava em uma van de turismo que saiu de São Paulo e tinha a cidade de Salgueiro, em Pernambuco, como destino.

No veículo havia 257 tabletes de maconha e 10 tabletes de cocaína, cada um pesando aproximadamente um quilo.

Segundo a polícia, o motorista e a droga apreendida foram encaminhados à Delegacia Territorial (DT) de Guanambi, onde o caso foi registrado.