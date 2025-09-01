Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Boca do Rio: Homem é executado com tiros na cabeça na Rua da Tranquilidade

Crime aconteceu próximo a uma feira livre no bairro

Bernardo Rego e Luan Julião

Por Bernardo Rego e Luan Julião

01/09/2025 - 7:30 h
Rua onde o crime aconteceu no bairro da Boca do Rio, em Salvador
Rua onde o crime aconteceu no bairro da Boca do Rio, em Salvador -

Um homem foi morto na madrugada desta segunda-feira, 1º, na Rua da Tranquilidade, na Boca do Rio, em Salvador, vítima de diversos disparos de arma de fogo na região da cabeça.

Em nota, a Polícia Militar (PM) informou que agentes da 39ª CIPM foram acionados para averiguar uma ocorrência de um homem morto por de arma de fogo na Boca do Rio. Ao chegarem, os militares constataram o fato e isolaram o local até a chegada do DPT. A autoria e a motivação serão investigadas pela Polícia Civil.

A Civil informou, através de nota, que a 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) investiga a morte de um homem, sem identificação formal, no bairro da Boca do Rio. Guias de perícia e necropsia foram expedidas. Diligências são realizadas pela unidade policial para apurar a autoria e motivação do crime.

Segundo apurações do Portal A TARDE, a vítima, ainda sem identificação formal, foi brutalmente assassinada em uma rua bastante movimentada do bairro, nas proximidades de uma feira livre. O crime ocorreu a menos de 1 km da 9ª Delegacia Territorial (DT), responsável pela região. O corpo foi removido pelo DPT.

