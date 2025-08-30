Menu
POLÍCIA
EM FLAGRANTE!

Homem suspeito de pornografia infantil é preso com menor na Bahia

Na ação, foram apreendidos um notebook, dois celulares, cigarros de maconha e um dichavador

Redação

Por Redação

30/08/2025 - 18:16 h | Atualizada em 30/08/2025 - 18:28
A investigação teve início a partir de informações repassadas pela Polícia Federal
A investigação teve início a partir de informações repassadas pela Polícia Federal

Um homem de 27 anos suspeito de comercializar conteúdo de pornografia infantil na zona rural de Muquém de São Francisco, foi preso nesta sexta-feira, 29, foi flagrado, na hora da prosão, na companhia de um adolescente de 16 anos, fazendo uso de entorpecentes, e também autuado em flagrante pelo crime de corrupção de menores.

A investigação teve início a partir de informações repassadas pela Polícia Federal, que apontavam o compartilhamento e a comercialização de material de pornografia infantil em grupos virtuais.

Com base nesses elementos, a Delegacia Territorial de Ibotirama reuniu provas e representou pela prisão junto ao Poder Judiciário.

Na ação, foram apreendidos um notebook, dois celulares, cigarros de maconha e um dichavador. O cumprimento dos mandados de prisão e de busca domiciliar foi realizado por equipes do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI – São Francisco), vinculado à 24ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Ibotirama).

x