Homem suspeito de pornografia infantil é preso com menor na Bahia

A investigação teve início a partir de informações repassadas pela Polícia Federal - Foto: Divulgação

Um homem de 27 anos suspeito de comercializar conteúdo de pornografia infantil na zona rural de Muquém de São Francisco, foi preso nesta sexta-feira, 29, foi flagrado, na hora da prosão, na companhia de um adolescente de 16 anos, fazendo uso de entorpecentes, e também autuado em flagrante pelo crime de corrupção de menores.

A investigação teve início a partir de informações repassadas pela Polícia Federal, que apontavam o compartilhamento e a comercialização de material de pornografia infantil em grupos virtuais.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com base nesses elementos, a Delegacia Territorial de Ibotirama reuniu provas e representou pela prisão junto ao Poder Judiciário.

Na ação, foram apreendidos um notebook, dois celulares, cigarros de maconha e um dichavador. O cumprimento dos mandados de prisão e de busca domiciliar foi realizado por equipes do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI – São Francisco), vinculado à 24ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Ibotirama).