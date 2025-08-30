Menu
HOME > BRASIL
IMPRESSIONANTE

Brasil descobre reserva de água que pode abastecer mundo por 250 anos

Sistema Aquífero Grande Amazônia supera o Guarani em volume de água doce e desperta alerta sobre preservação

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

30/08/2025 - 16:03 h
Brasil abriga o maior reservatório subterrâneo de água doce do planeta
O Brasil abriga o maior reservatório subterrâneo de água doce do planeta. Pesquisadores da Universidade Federal do Pará (UFPA) identificaram o Sistema Aquífero Grande Amazônia (SAGA), cuja capacidade impressiona: estima-se que o volume armazenado seria suficiente para abastecer toda a população mundial por cerca de 250 anos.

Composto por mais de 150 quatrilhões de litros de água, o SAGA supera o famoso Aquífero Guarani, que possui 39 mil quilômetros cúbicos. Sua área de abrangência ultrapassa 1,2 milhão de quilômetros quadrados, sendo 75% em território brasileiro, o que pode beneficiar diretamente residências, comércio e o agronegócio.

Leia Também:

Polícia desarticula parte de quadrilha que atacou família Bolsonaro
Homem que matou gari tinha "fascínio" por armas e cargo da esposa
Acelen inaugura centro de tecnologia com participação de Lula

A descoberta reforça a importância estratégica da Amazônia não apenas pela biodiversidade, mas também como eixo fundamental para a regulação climática e o abastecimento de água. Segundo especialistas, as árvores desempenham papel vital no equilíbrio do aquífero, ajudando a manter a umidade e a gerar chuvas que irrigam outras regiões do país.

Apesar da dimensão, os pesquisadores alertam para o uso responsável do recurso, lembrando que o Aquífero Guarani já enfrenta sérias pressões. O manejo sustentável, afirmam, será essencial para garantir que o potencial hídrico do SAGA se mantenha para as futuras gerações.

O estudo revelou ainda que o aquífero se estende desde os contrafortes dos Andes, no Acre, até a região do Marajó, no Pará, confirmando sua importância não apenas ambiental, mas também econômica.

O geólogo responsável pela pesquisa ressalta a dependência do agronegócio brasileiro da água amazônica:

"A Amazônia transfere, para o restante do Brasil, um número aproximado de oito quatrilhões de litros de água por ano pelo spray da atmosfera. É o que sustenta o regime de chuva do Centro-Oeste, do Sudeste. Essa água é o que sustenta, hoje, um dos setores mais dinâmicos da economia brasileira, que é o agronegócio. O agronegócio brasileiro depende fundamentalmente, visceralmente, mortalmente, da água transferida pela Amazônia", disse.

x