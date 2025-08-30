Acelen inaugura centro de tecnologia com participação de Lula

Presidente Lula na inauguração do espaço Acelen Agripark - Foto: Ricardo Stuckert | PR

A Acelen Renováveis inaugurou, nesta sexta-feira, 29, em Montes Claros (MG), o Centro de Tecnologia e Inovação Agroindustrial. O evento contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O Acelen Agripark tem como objetivo estabelecer o trabalho de pesquisa para o desenvolvimento da macaúba, que será usada para a produção de combustível sustentável de aviação.

O espaço teve um investimento de R$ 314 milhões, contando com o financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico (BNDES).

Concretização de sonho

O presidente Lula afirmou que a inauguração do espaço simboliza a realização de um sonho.

“O dia de hoje é muito especial para mim, é a concretização de um sonho que está se transformando, definitivamente, em realidade. E eu vi a cara das jovens e dos jovens que trabalham nessa fábrica e eu, sinceramente, vi os olhos de pessoas que sonham”, afirmou Lula.

Já o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), reforçou a importância do espaço e do projeto desenvolvido pela Acelen.

“Por que nós somos imbatíveis? Porque produzir macaúba no Brasil é mais barato do que produzir em qualquer outra parte do mundo. E, no projeto Combustível do Futuro, nós criamos mandato para o diesel verde, que é para onde vai a macaúba desses 180 mil hectares que plantaremos no norte de Minas e no sul da Bahia”, destacou o ministro.