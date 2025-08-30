Menu
BRASIL
BRASIL

Homem que matou gari tinha "fascínio" por armas e cargo da esposa

Laudemir de Soua Fernandes foi morto a tiros pelo empresário Renê da Silva Nogueira

Carla Melo

Por Carla Melo

30/08/2025 - 13:44 h
Laudemir Fernandes, de 44, foi morto a tiro por Renê da Silva Nogueira Júnior
Laudemir Fernandes, de 44, foi morto a tiro por Renê da Silva Nogueira Júnior

O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, acusado de matar o gari Laudemir de Souza Fernandes a tiros no último dia 11 de agosto, no bairro Vista Alegre, na Região Oeste de Belo Horizonte, tinha “fascínio” por armas e pelo cargo de sua esposa, a delegada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira.

Renê foi indiciado nesta sexta-feira, 29, e deverá responder por homicídio duplamente qualificado, porte ilegal de arma e ameaça. Ana Paula deve responder criminalmente por emprestar suas armas a ele.

"Foi amplamente apurado nas investigações que ele tinha um fascínio pelo poder que o armamento o concedia. Então, acreditamos que, na situação em que ele disparou contra o Laudemir, ele estava demonstrando um poder, porque ele julgou que a pressa que ele tinha era mais importante do que o trabalho dos garis na coleta de resíduos", disse o delegado Evandro Radaelli.

Segundo a Polícia Civil, a servidora sabia que o marido usava os armamentos dela com frequência. Análises dos celulares do casal também revelaram imagens de Renê exibindo e disparando armas. A polícia acredita que esses conteúdos possivelmente foram compartilhados com pessoas de seu convívio.

"Nós tivemos acesso a algumas imagens em que ele exibiu armas de fogo, vídeos em que ele dispara com uma arma de fogo antiga, não necessariamente essa do caso. Ele tinha um fascínio até mesmo pelo cargo que a esposa ocupa. Tivemos acesso a imagens em que ele exibiu o distintivo da esposa", completou Radaelli.

O que aconteceu?

Laudemir Fernandes, de 44, foi morto a tiro por Renê da Silva Nogueira Júnior, 47. De acordo com o empresário, ele ficou irritado com o caminhão de coleta de lixo que bloqueava a rua e ameaçou a motorista do veículo. Quando os garis tentaram intervir, ele desceu do carro armado e atirou.

A arma usada no crime pertencia à esposa do empresário, a delegada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira. Ela passou a ser investigada pela Subcorregedoria da Polícia Civil, foi afastada das funções por 60 dias para tratamento de saúd

x