Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CHOCANTE

Artesão é morto após entrar com cachorro no supermercado

Felipe Moraes Oliveira foi vítima de tiros pelo segurança do estabelecimento

Carla Melo

Por Carla Melo

30/08/2025 - 12:48 h
Felipe Moraes era artesão e artista local
Felipe Moraes era artesão e artista local -

Um artesão foi morto a tiros na última terça-feira, 26, por um segurança de um supermercado em Santo André, ABC Paulista, Região Metropolitana de São Paulo. De acordo com denúncias, Felipe Moraes Oliveira, de 29 anos, teria saído para comprar pão e teria levado o seu cachorro de estimação.

Ao chegar no local, localizado no bairro Jardim Estádio, ele teria sido barrado por um segurança, que logo depois disparou tiros contra a vítima. Felipe correu e pediu ajuda em uma farmácia próxima. O atendimento médico foi acionado, mas o artesão não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Quem era Felipe Moraes?

Felipe Moraes Oliveira era artesão, artista e capoeirista na região. Era conhecido por participar de batalhas de rima e por estar presente no cenário cultura de Santo André. Um perfil nas redes sociais chamado “Justiça por Felipe Moraes” foi criado e em solidariedade, lamentaram a morte do artista.

“Mais uma vida interrompida pelo racismo estrutural, violência policial e pelo descaso que atingem as periferias”

O que disse a SSP?

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP) informou que o suspeito foi identificado pelo setor de Homicídios e Proteção à pessoa (SGPP) de Santo André e permanece preso, em cumprimento à prisão temporária.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil Morte tiros violência

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Felipe Moraes era artesão e artista local
Play

FUP rejeita proposta da Petrobras e cobra negociação real

Felipe Moraes era artesão e artista local
Play

Homem tem pescoço atravessado por madeira e sobrevive; veja vídeo

Felipe Moraes era artesão e artista local
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Felipe Moraes era artesão e artista local
Play

Vídeo: Caminhão de dupla sertaneja invade festa e fere 14 pessoas

x