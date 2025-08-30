Artesão é morto após entrar com cachorro no supermercado

Felipe Moraes era artesão e artista local - Foto: Reprodução | Redes sociais

Um artesão foi morto a tiros na última terça-feira, 26, por um segurança de um supermercado em Santo André, ABC Paulista, Região Metropolitana de São Paulo. De acordo com denúncias, Felipe Moraes Oliveira, de 29 anos, teria saído para comprar pão e teria levado o seu cachorro de estimação.

Ao chegar no local, localizado no bairro Jardim Estádio, ele teria sido barrado por um segurança, que logo depois disparou tiros contra a vítima. Felipe correu e pediu ajuda em uma farmácia próxima. O atendimento médico foi acionado, mas o artesão não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Quem era Felipe Moraes?

Felipe Moraes Oliveira era artesão, artista e capoeirista na região. Era conhecido por participar de batalhas de rima e por estar presente no cenário cultura de Santo André. Um perfil nas redes sociais chamado “Justiça por Felipe Moraes” foi criado e em solidariedade, lamentaram a morte do artista.

“Mais uma vida interrompida pelo racismo estrutural, violência policial e pelo descaso que atingem as periferias”

O que disse a SSP?

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP) informou que o suspeito foi identificado pelo setor de Homicídios e Proteção à pessoa (SGPP) de Santo André e permanece preso, em cumprimento à prisão temporária.