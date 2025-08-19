Empresário que matou gari diz que pegou arma da esposa escondido

Renê da Silva Nogueira Júnior e Ana Paula Lamego Balbino Nogueira - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos, afirmou que pegou a arma particular da esposa, a delegada Ana Paula Lamego Balbino, sem seu conhecimento, para assassinar o gari Laudemir de Souza Fernandes, 44, em 11 de agosto, após uma discussão no trânsito em Belo Horizonte (MG).

A informação foi confirmada pelo próprio suspeito durante o depoimento em que confessou o crime à Polícia Civil (PCMG), nesta segunda-feira, 18.

Anteriormente, o empresário negava a autoria do homicídio. Ele contou aos investigadores que se irritou com trabalhadores da limpeza urbana porque o caminhão de lixo bloqueava a passagem de seu carro. De acordo com a polícia, Renê ameaçou o motorista antes de efetuar os disparos que mataram Laudemir.

Relembre o caso

René da Silva Nogueira Júnior, 47 anos, empresário e diretor de negócios de uma rede de alimentos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil por ser o principal suspeito de assassinar o gari Laudemir de Souza Fernandes, na manhã da última segunda-feira, 11, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

O crime aconteceu por volta das 9h03 na Rua Modestina de Souza, bairro Vista Alegre. De acordo com a Polícia Militar, Laudemir trabalhava na coleta de resíduos quando o veículo de René parou no sentido contrário ao caminhão e o condutor se irritou, alegando que o veículo atrapalhava o trânsito.

Após ameaçar dar 'um tiro na cara' do gari, Renê alvejou o agente de limpeza nas costelas e evadiu-se, sendo preso horas depois em uma academia, onde treinava após atirar contra a vítima.