POLÍCIA

Homem com 87 passagens pela polícia é preso escondido em forro de loja

Ele foi surpreendido por policiais do 19º BPM na madrugada de segunda-feira

Redação

Por Redação

18/08/2025 - 12:37 h
Caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana)
Caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana)

Um criminoso identificado como Patrick Rocha Maciel, de 21 anos, foi preso nesta segunda-feira, 18, escondido no forro de uma loja na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

De acordo com a polícia, o rapaz possui pelo menos 87 anotações criminais. Ele foi preso no mês passado após furtar apartamentos, uma farmácia e uma igreja presbiteriana, mas foi solto. Agentes do 19º BPM (Copacabana) efetuaram a prisão ao serem acionados pelo sistema de segurança do estabelecimento.

Segundo a PM, ao chegarem no local os militares encontraram a porta da loja entreaberta e após realizarem uma varredura localizaram o acusado no forro do imóvel carregando uma bolsa com R$ 768 em espécie. De acordo com a corporação, o homem já possui diversas anotações criminais por furto.

Ainda conforme a polícia, um segundo suspeito, que estaria envolvido no delito, foi localizado nas proximidades e levado para a 12ª DP (Copacabana), onde o caso foi registrado.

x