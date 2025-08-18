Homem com 87 passagens pela polícia é preso escondido em forro de loja

Caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana) - Foto: Divulgação | Polícia Militar

Um criminoso identificado como Patrick Rocha Maciel, de 21 anos, foi preso nesta segunda-feira, 18, escondido no forro de uma loja na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

De acordo com a polícia, o rapaz possui pelo menos 87 anotações criminais. Ele foi preso no mês passado após furtar apartamentos, uma farmácia e uma igreja presbiteriana, mas foi solto. Agentes do 19º BPM (Copacabana) efetuaram a prisão ao serem acionados pelo sistema de segurança do estabelecimento.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a PM, ao chegarem no local os militares encontraram a porta da loja entreaberta e após realizarem uma varredura localizaram o acusado no forro do imóvel carregando uma bolsa com R$ 768 em espécie. De acordo com a corporação, o homem já possui diversas anotações criminais por furto.

Ainda conforme a polícia, um segundo suspeito, que estaria envolvido no delito, foi localizado nas proximidades e levado para a 12ª DP (Copacabana), onde o caso foi registrado.